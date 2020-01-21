المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل 23 مدنيا بينهم 13 طفلا في قصف روسي

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن غارات جوية روسية أدت الى مقتل 23 مدنيًّا الثلاثاء في شمال غرب سورية، حيث تشدد الضربات المتجددة الخناق حول آخر معقل رئيسي للمتطرفين وفصائل مسلحة في البلاد.

وأشار المرصد إلى مقتل عشرة مدنيين، بينهم عائلة كاملة من ثمانية، ضمنهم ستة أطفال، في غارات على غرب محافظة حلب، وهي منطقة متاخمة لمحافظة إدلب يسيطر عليها الجهاديون والفصائل المقاتلة.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن: «إن إحدى الغارات استهدفت منزلًا على مشارف قرية كفرتعال، ما أدى إلى مقتل العائلة بأكملها، ضمنها ستة أطفال». كما قُتل مدنيان جراء الضربات الجوية في محافظة إدلب، بحسب المرصد.

ولاحقًا، أعلن المرصد «مقتل 11 مدنيًّا في غارات روسية على مناطق غرب حلب وجنوب محافظة إدلب، ما يرفع الحصيلة الى 23 قتيلًا بينهم 13 طفلًا».

وتتعرض محافظة إدلب، الواقعة بمعظمها تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) وتنتشر فيها فصائل مقاتلة أقل نفوذًا، منذ منتصف ديسمبر، لتصعيد في القصف يتركز في ريف المحافظة الجنوبي والجنوبي الشرقي، حيث حققت قوات النظام تقدمًا بسيطرتها على عشرات القرى والبلدات.

وأضاف عبد الرحمن: «إن القصف منذ ثلاثة أيام، على محافظة إدلب وحولها وخصوصًا غرب مدينة حلب هو روسي حصرًا». ولفت إلى «أنهم يريدون أن يبعدوا المتطرفين والفصائل عن حلب المدينة وطريق حلب دمشق».

المصدر:بوابة الوسط الليبية