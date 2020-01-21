المرصد السوري لحقوق الانسان يعلن وصول 17 مرتزقة سوريين إلى إيطاليا عبر ليبيا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، وصول 17 مرتزقا سوريا إلى إيطاليا عبر ليبيا، بعد أن استخدموا رحلة القتال مع حكومة السراج وسيلة لوصولهم إلى أوروبا.

وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، في مداخلة تلفزيونية، بقناة «العربية الحدث»: “هؤلاء المرتزقة كانوا أخبروا ذويهم بأن «طرابلس» ليست وجهتهم الأخيرة.. يبدو أنهم نسقوا مع مهربين قبل مغادرة تركيا لأن الهجرة من ليبيا أسهل من طريق الجزر اليونانية عبر تركيا، كما أن مجموعة أخرى وصلت إلى الجزائر في طريقها إلى أوروبا”.

المصدر:موقع المستقبل