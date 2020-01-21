المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل 28 مرتزقا سوريا على يد الجيش الليبي

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، عن مقتل 28 من “المرتزقة السوريين” الموالين لتركيا في اشتباكات جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، أن بلاده لم “ترسل قوات إلى ليبيا حتى الآن”.

وأكد المرصد السوري، في بيان له، أن تركيا تواصل نقل “المرتزقة السوريين” إلى العاصمة طرابلس، للقتال دفاعا عن حكومة الوفاق الليبية ورئيسها فايز السراج.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان، أعلن في وقت سابق أن طائرة خاصة حملت “إرهابيين” من غازى عنتاب بتركيا إلى إسطنبول في تجاه ليبيا، وأن تلك الطائرات تتوجه على شكل رحلات داخلية وهمية كي لا يتم تقديم أدلة عن الواصلين، وأن عدد الإرهابيين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا، قد ارتفع إلى أكثر من 3 آلاف و 600 مسلح

المصدر:الساعة 24