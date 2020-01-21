المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 12 مدنياً بينهم أطفال في قصف روسي على شمال غرب سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن غارات جوية روسية أدت إلى مقتل 12 مدنياً اليوم الثلاثاء في شمال غرب سوريا، حيث تشدد الضربات المتجددة الخناق حول آخر معقل رئيسي للمتشددين وفصائل مسلحة في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، أن الهجمات الصاروخية الانتقامية التي نسبتها للمتشددين والفصائل المسلحة اسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين آخرين في مدينة حلب التي تسيطر عليها الحكومة في شمال سوريا.

وأشار المرصد إلى أن بين الضحايا 10 مدنيين، بينهم عائلة كاملة من 8 ضمنهم 6 أطفال، في غارات على غرب محافظة حلب، وهي منطقة متاخمة لمحافظة إدلب يسيطر عليها المتشددون والفصائل المقاتلة.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن “إحدى الغارات استهدفت منزلاً على مشارف قرية كفرتعال، ما أدى إلى مقتل العائلة بأكملها، ضمنها 6 أطفال”.

كما قتل مدنيان جراء الضربات الجوية في محافظة إدلب، بحسب المرصد.

وأشار المرصد إلى أن العدد “مرشح للارتفاع” نظراً لوجود جرحى “في عدة مناطق بعضهم في حالات خطرة”.

وتتعرض محافظة إدلب، الواقعة بمعظمها تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وتنتشر فيها فصائل مقاتلة أقل نفوذاً، منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) لتصعيد في القصف يتركز في ريف المحافظة الجنوبي والجنوبي الشرقي حيث حققت قوات النظام تقدماً بسيطرتها على عشرات القرى والبلدات.

وأضاف عبد الرحمن، أن “القصف، منذ ثلاثة أيام، على محافظة إدلب وحولها وخصوصاً في غرب حلب هو روسي حصراً”.

ولفت إلى “إنهم يريدون أن يبعدوا المتشددين والفصائل عن حلب المدينة وطريق حلب دمشق”.

ورأى أن هذا القصف “قد يكون تمهيداً لعملية عسكرية” برية خصوصاً وأن “النظام أرسل حشوداً إلى أطراف مدينة حلب خلال الأسابيع الماضية”.

ويأتي ذلك غداة مقتل 7 مدنيين على الأقل، بينهم 5 أطفال، في غارات شنتها طائراتها حربية روسية في محافظة حلب، وفق ما أفاد المرصد.

وكانت قوات النظام وحليفتها روسيا قد صعّدت منذ ديسمبر (كانون الأول) عملياتها في المنطقة وتحديداً في ريف إدلب الجنوبي، ما دفع نحو 350 ألف شخص إلى النزوح باتجاه مناطق شمالاً أكثر أمناً، وفق الأمم المتحدة.

وبعد أسابيع من القصف العنيف، أعلنت روسيا في التاسع من الشهر الحالي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أكدته تركيا لاحقاً.

إلا أن وقف إطلاق النار لم يستمر سوى بضعة أيام قبل أن تعاود الطائرات الحربية منذ منتصف الأسبوع الماضي التصعيد في المنطقة.

وتُكرر دمشق نيتها استعادة كامل إدلب ومحيطها.

وأكدت الوكالة السورية مقتل امرأتين وطفل في مدينة حلب.

وتنشر روسيا قواتها في جميع أنحاء سوريا لدعم الجيش، في حين تعمل مجموعة من أفراد الأمن الخاص الروسي على الأرض.

وساعد تدخل موسكو العسكري خريف عام 2015، بعد 4 سنوات من النزاع السوري، في إبقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة.

وتعاني محافظة إدلب من وضع إنساني خطير مع تحذير مجموعات الإغاثة من موجة نزوح على نطاق غير مسبوق.

ويسكنها ثلاثة ملايين شخص على الأقل، كثير منهم بحاجة لمساعدات إنسانية.

وقد حذرت لجنة الإنقاذ الدولية من أن 650 ألف شخص آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، قد ينزحون أيضاً في حال استمرار العنف

المصدر:emaratyah