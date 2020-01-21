المرصد السوري لحقوق الانسان: يكشف انتهاك أردوغان لاتفاق “مؤتمر برلين”

خرق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتفاق “مؤتمر برلين” بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية، وحظر إرسال الأسلحة إلى البلاد، بإرسال مزيد من العناصر المسلحة والمرتزقة إلى طرابلس، حسبما كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء.

وقال المرصد، إنه “رغم اتفاق الأطراف الدولية التي شاركت في “مؤتمر برلين” بشأن ليبيا، من بينهم أنقرة، إلى اتفاق على احترام حظر إرسال الأسلحة إلى هناك وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، فأن أردوغان خرق الاتفاق، بإرساله المزيد من العناصر إلى الأراضي الليبية”.

وأوضح المرصد، أن “عملية تسجيل أسماء الراغبين بالذهاب إلى طرابلس مستمرة بشكل كبير، بالتزامن مع وصول دفعات جديدة من المرتزقة إلى هناك”.

وأضاف، “وصل عدد المسلحين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية حتى الآن إلى نحو 2600، في حين أن عدد المسلحين الذين وصلوا للمعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1790”.

وأشار المرصد، إلى أن عمليات التجنيد مستمرة بشكل كبير في عفرين ومناطق “درع الفرات”، وفي شمال شرقي سوريا، وأن المرتزقة هم من فصائل “لواء المعتصم” و”فرقة السلطان مراد” و”لواء صقور الشمال” و”الحمزات” و”فيلق الشام” و”سليمان شاه” و”لواء السمرقند”.

ووثق المرصد السوري مزيدا من القتلى في صفوف الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في معارك طرابلس، ليرتفع عددها إلى 28 مسلحًا من فصائل “لواء المعتصم، وفرقة السلطان مراد، ولواء صقور الشمال، والحمزات، وسليمان شاه”.

وقُتل المسلحون في اشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوبي طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس، بالإضافة لمحور مشروع الهضبة، فيما يتم إسعاف الجرحى في 3 نقاط طبية، تعرف باسم “مصحة المشتل” و”مصحة قدور” و”مصحة غوط الشعال”، حسبما ذكر المرصد.

المصدر:موقع فتح ميديا