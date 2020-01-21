المرصد السوري لحقوق الانسان يكشف مقتل 28 من المرتزقة السوريين فى اشتباكات بليبيا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن)، مقتل 28 من المرتزقة السوريين فى اشتباكات جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، وأشار المرصد – حسبما نقلت قناة “سكاى نيوز” الإخبارية اليوم الثلاثاء، إلى أن تركيا تواصل عملية نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا.

وكان الرئيس التركى أردوغان، قد لوح في أكثر من مناسبة مؤخرا بأنه قد يرسل قوات إلى ليبيا إذا طلبت حكومة طرابلس ذلك.

وكشفت تقارير إخبارية – في وقت سابق – النقاب عن وصول مرتزقة من سوريا

المصدر:الحدث الان