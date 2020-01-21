المرصد السوري لحقوق الانسان:الجيش الوطني الليبي يقتل 28 من مرتزقة أردوغان جنوب طرابلس

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن تركيا لا زالت ترسل المرتزقة السوريين إلى ليبيا؛ على الرغم من تعهدها في مؤتمر برلين، بالتوقف عن إرسال مقاتلين إلى العاصمة طرابلس لزعزعة الاستقرار.

وقال المرصد، في بيان، إن السلطات التركية واصلت دعمها لرئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، عن طريق نقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن قوات الجيش الليبي قتلت 28 شخصًا منهم.

وكانت ألمانيا، عقدت مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا، دعت فيه جميع الدول المنخرطة في الأزمة الليبية، بمن فيهم مصر وتركيا، حيث تعهدت الأخيرة بالتوقف عن نقل المرتزقة إلى ليبيا، والبدء في مفاوضات سلمية لحل الأزمة، إلا أن أنقرة مثل عادتها تخالف الاتفاقيات الدولية، وتمتنع عن تنفيذ تعهداتها الدولية أمام العالم.

المصدر:مستقبل وطن نيوز