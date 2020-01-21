المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 12 بينهم أطفال بغارات روسية في حلب وإدلب

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مدنيين قتلا جراء الضربات الجوية على ريف إدلب الشرقي، بينما قضى 10 آخرون في غارات على قريتين في ريف حلب الغربي.

وأشار المرصد إلى أن حصيلة الضحايا تتضمن أفراد عائلة كاملة مؤلفة من 8 مدنيين، بينهم 6 أطفال في قرية ”كفر تعال“ في ريف حلب، مرجحا ارتفاع حصيلة الضحايا؛ لوجود جرحى، حالات بعضهم حرجة.

وأوضح المرصد السوري، أن المقاتلات الروسية قصفت مواقع في تلمنس، ومعر شورين، ومعر شمارين، ودير سنبل، ومعصران، ومحيط البارة في ريف إدلب الجنوبي.

كما تعرضت مواقع في كفرناها، وكفر داعل، والمنصورة، ومعامل الأندومي، ورحاب، ومحيط ”الفوج 46″، غرب مدينة حلب، لقصف جوي روسي مماثل.

وكان خمسة أطفال وامرأة قد سقطوا، أمس الإثنين؛ جراء قصف جوي روسي استهدف ريف حلب الغربي، وفقا للمرصد السوري.

يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت قد قالت، السبت الماضي، إن وقف إطلاق النار في إدلب، الذي تم الإعلان عنه في 12 كانون الثاني/ يناير الجاري، فشل في حماية المدنيين.

يذكر أن التصعيد العسكري في إدلب، منذ نيسان/ أبريل الماضي، أسفر عن سقوط مئات المدنيين ونزوح نحو 350 ألفا، وفقا للأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، قضى طفل وأصيب سبعة مدنيين آخرين؛ جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل حرس الحدود التركي ”الجندرمة“، أثناء محاولتهم عبور الحدود من ريف إدلب نحو الأراضي التركية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن من بين الجرحى أربعة أطفال وامرأة، مشيرا إلى أن هؤلاء المدنيين كانوا يحاولون عبور الحدود التركية من جهة منطقة (حارم) في محافظة إدلب المتاخمة لتركيا.

وفي أحدث إحصائية، ذكر المرصد أن 443 مدنيا سوريا قتلوا برصاص حرس الحدود التركي ”الجندرمة“، منذ عام 2011، بينهم 78 طفلا و44 امرأة.

المصدر:صدى اونلاين