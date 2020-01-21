المرصد السوري لحقوق الانسان:أردوغان يرسل مزيدا من المرتزقة إلي الأراضي الليبية بعد وعده بعد التدخل

بالرغم من توصل الأطراف الدولية التي شاركت في مؤتمر برلين بشأن ليبيا، من بينهم تركيا، إلىاتفاق على احترام حظر إرسال الأسلحة إلى هناك

وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، عاد الرئيسالتركي رجب طيب أردوغان ليخرق التزاماتهالدولية، بإرساله المزيد من المرتزقة إلى الأراضيالليبية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.وبعد أقل من 48 ساعة على مؤتمر برلين، كشفالمرصد السوري لحقوق الإنسان، إن تركيا تواصلإرسال مرتزقة إلى ليبيا، ليصل عدد من وصلوا إلىطرابلس حتى الآن إلى نحو 2600.

وأوضح المرصد أن عملية تسجيل أسماء الراغبين بالذهاب إلى طرابلس مستمرة بشكل كبير،بالتزامن مع وصول دفعات جديدة من المرتزقة إلىهناك.وأضاف: “وصل عدد المسلحين الذين وصلوا إلىالعاصمة الليبية حتى الآن إلى نحو 2600، في حينأن عدد المسلحين الذين وصلوا للمعسكراتالتركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1790″. كما أشار إلى أن عمليات التجنيد مستمرة بشكلكبير في عفرين ومناطق “درع الفرات”، وفي شمال شرقي سوريا، وأن “المتطوعين” هم منفصائل “لواء المعتصم” و”فرقة السلطان مراد”و”لواء صقور الشمال” و”الحمزات” و”فيلق الشام”و”سليمان شاه” و”لواء السمرقند”. كما وثق المرصد السوري مزيدا من القتلى في صفوف الفصائل المسلحة الموالية لتركيا فيمعارك طرابلس، ليرتفع عدد القتلى هناك إلى 28مسلحا من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطانمراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”. وقُتل المسلحون في اشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوبي طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس، بالإضافة لمحور مشروع الهضبة،فيما يتم إسعاف الجرحى في 3 نقاط طبية، تعرفباسم “مصحة المشتل” و”مصحة قدور” و”مصحةغوط الشعال”، بحسب المرصد.

المصدر:صدى الامة