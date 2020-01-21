القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قرية “أم الكيف” الاستراتيجية بريف تل تمر

21 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:قصف حكومي يطال نقطة مراقبة تركية في ريف إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قصفا مدفعيا مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها استهدف قرية “أم الكيف” الواقعة بريف بلدة تل تمر في ريف الحسكة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة. يذكر أن قرية “أم الكيف” تقع على الطريق الواصل ما بين مدينة رأس العين وبلدة تل تمر من الجهة الشمالية.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 16 يناير/ كانون الثاني، قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على قرى خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف مدينة تل أبيض شمال مدينة الرقة، دون معلومات عن خسائر بشرية، فيما شهدت محاور التماس في ريف بلدة تل تمر بمحافظة الحسكة، استهدافات متبادلة بين القوات التركية وقوات سوريا الديمقراطية، تزامنا مع قصف الأتراك لقرية “أم الكيف”، دون أنباء عن إصابات إلى الآن
وكان “المرصد السوري” رصد، في 12 يناير/كانون الثاني، اشتباكات عنيفة شهدتها منطقة صوامع أم الكيف بريف تل تمر، بين قوات سوريا الديمقراطية من جانب وفصائل “الجيش الوطني” من جانب آخر، في هجوم نفذه الأخير، تزامنا مع قصف واستهدافات متبادلة حيث استمرت الاشتباكات لساعتين قبل أن تتصدى “قسد” له.

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