توترات جديدة.. القوات الأمريكية تشهر السلاح وتمنع القوات الروسية من عبور الطريق الدولي M4 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اشتباكات بالأيدي وإشهار السلاح بين القوات الأمريكية والقوات الروسية، إثر عبور القوات الروسية على الطريق الدولي M4 باتجاه بلدة تل تمر. ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، اعترضت دورية أمريكية كانت بانتظار الرتل الروسي بالقرب من محطة وقود حطين الواقعة بالقرب من مفرق بلدة تل بيدر على الطريق الدولي M4، حيث منعت الرتل الروسي من التقدم على الطريق.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، أن القوات الأمريكية اعترضت طريق دورية عسكرية روسية عند قرية كرزيارات على طريق المالكية – معبدة بريف الحسكة، حيث حاولت الدورية الروسية مجدداً الوصول إلى معبر سيمالكا الحدودي مع العراق والخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية والتحالف، إلا أن الأمريكان تصدوا لهم مرة أخرى ومنعوهم من الوصول إلى المعبر، لتعود الدورية إلى مطار القامشلي مقر انطلاقها. وبذلك، باتت المنطقة الممتدة من قرية تل الفخار إلى قرية “خانه سري” بريف الحسكة، تحت الصراع الروسي-التركي لكسب معركة النفوذ هناك.

يذكر أن معبر سيمالكا يعد ممرا بارزا لعبور المساعدات العسكرية واللوجستية المقدمة من التحالف الدولي لقوات سوريا الديمقراطية. ونشر “المرصد السوري”، اليوم، أن القوات الروسية عمدت إلى استقدام منظومات صواريخ دفاع جوي متطورة وحديثة إلى مطار القامشلي أقصى شمال شرق سوريا. ويأتي ذلك في ظل التوتر المتصاعد بين القوات الروسية ونظيرتها الأمريكية ضمن منطقة شمال شرق سوريا، حيث كان “المرصد السوري” قد رصد توتراً متواصلاً بين القوات الأمريكية ونظيرتها الروسية في منطقة شمال شرق سوريا، في إطار محاولة كل طرف بسط نفوذه على المنطقة لا سيما أوتوستراد الحسكة – حلب الاستراتيجي. وبدأ هذا التوتر يتصاعد في الأونة الأخيرة بشكل كبير، حيث باتت المنطقة تشهد مشاحنات يومية بين الجانبين بالإضافة لعرقلة القوات الأمريكية مرور آليات روسية من مناطق عدة.

ورصدت مصادر “المرصد السوري” انتشار القوات الأمريكية على مداخل ومخارج بلدة تل تمر الاستراتيجية التي تعد عقدة وصل بين الحسكة – القامشلي – حلب، بالإضافة لانتشارها عند مدخل أبو رأسين (زركان) ومفرق قرية غيبش، فضلاً عن تسييرها دوريات مكثفة على أوتوستراد “حلب – الحسكة” المعروف بـM4، في محاولة منها لتحجيم الدور الروسي هناك ومنع استخدام القوات الروسية للأوتوستراد في المنطقة سوى باتجاه المناطق الحدودية مع تركيا.