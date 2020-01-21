25 شهيدا مدنيا وعشرات الجرحى ضحية نحو 80 ضربة جوية في حلب وإدلب

قصفت قوات النظام قرى وبلدات حاس وكفروما ومعرزيتا وبسقلا ومعصران وبابيلا وكرسعة وبداما والزعينية ومرعند بريف إدلب، وحريتان بريف حلب الغربي، ومحور تردين بريف اللاذقية براجمات الصواريخ والمدفعية.

وفي سياق ذلك، قصفت الفصائل تجمعات قوات النظام في بلدة جرجناز بريف إدلب الشرقي، ومحيط مدينة حلب ومنطقة الوضيحي بريف حلب. ونفذت طائرات النظام الحربية غارات 4 غارات استهدفت منطقة الإيكاردا بريف حلب، في حين تواصل الطائرات الحربية الروسية قصفها المتعمد على الأبنية السكنية وتجمعات النازحين في ريف حلب الغربي.

وبذلك، يرتفع عدد الغارات التي شنتها الطائرات الروسية منذ الصباح إلى نحو 69، استهدفت خلالها مناطق في ريفي إدلب وغرب مدينة حلب. كما ألقت الطائرات المروحية 4 براميل متفجرة على منطقة الصحفيين ومحيط خان العسل بريف إدلب.

على صعيد متصل، ارتفع عدد الضحايا المدنيين جراء المجزرة التي نفذتها المقاتلات الروسية في بلدة كفرنوران بريف حلب الغربي، مساء اليوم، إلى 8 بينهم 3 أطفال.

ووثق “المرصد السوري” استشهاد مواطنين اثنين جراء ضربات جوية روسية استهدفت منشأة صناعية في بلدة كفرناها بريف حلب الغربي. وبذلك، يرتفع عدد الشهداء إلى 25 بينهم 13 طفلا، وهم: رجل وزوجته وأطفالهما الـ6 ورجل آخر جراء القصف على قرية كفرتعال غرب حلب، ورجلين اثنين بالقصف على محيط البارة جنوب إدلب، وطفلتان مهجرتان من ريف حماة بقصف روسي على قرية جدرايا غرب حلب، وطفلة مهجرة من الهبيط بالقصف على أرحاب غرب حلب، وطفل بالقصف على تقاد بريف حلب، و8 مواطنين من عائلات نازحة بينهم 3 أطفال على الأقل جراء القصف على بلدة كفرنوران بالريف الحلبي، ومواطنين اثنين جراء القصف على منشأة صناعية في بلدة كفرناها بريف حلب أيضا.

ولا يزال عدد الشهداء مرشحا للارتفاع لوجود أكثر من 45 جريح بمناطق متفرقة، بعضهم في حالات حرجة.

ووثق “المرصد السوري”، مقتل عنصرين اثنين من قوات النظام، اليوم، جراء استهداف الفصائل المقاتلة دشمة متقدمة على محور عطيرة في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي. واستهدفت الفصائل المقاتلة تجمعا لقوات النظام في محور أبو دفنة بريف إدلب الشرقي، ما تسبب بمقتل 3 وإصابة آخرين. كما قتل 11 مقاتلا جراء القصف الجوي الروسي الذي استهدف تجمعا في بلدة معردبسة بريف إدلب الشرقي.

ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد من قتلوا منذُ اتفاق “بوتين-أردوغان” الأخير في 31 آب/أغسطس الفائت وحتى اليوم، يرتفع إلى 1736 شخصا، وهم: 440 مدنيا بينهم 128 طفلا و77 مواطنة ممن قتلتهم طائرات النظام و”الضامن” الروسي، بالإضافة لضحايا القصف والاستهدافات البرية، وهم: 180 بينهم 65 طفلا و27 مواطنة في القصف الجوي الروسي على ريفي إدلب وحماة، و21 بينهم 3 مواطنات و7 أطفال استشهدوا في البراميل المتفجرة من قبل الطائرات المروحية، و117 بينهم 21 طفل و19 مواطنة استشهدوا في استهداف طائرات النظام الحربية، كما استشهد 92 شخصًا بينهم 23 مواطنة و28 طفلا في قصف بري نفذته قوات النظام، و30 مدنيا بينهم 7 أطفال و5 مواطنات في قصف الفصائل على مناطق سيطرة قوات النظام بمدينة حلب وريفها وريف حماة، كما قتل في الفترة ذاتها 621 مقاتلا على الأقل جراء ضربات الروس والنظام الجوية والبرية وخلال اشتباكات معها، بينهم 461 من الجهاديين، بالإضافة إلى مقتل 675 عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في استهدافات وقصف وتفجيرات واشتباكات مع المجموعات الجهادية والفصائل.

كذلك، ارتفع أيضاً عدد من قتلوا منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة “خفض التصعيد” في 30 أبريل/نيسان الفائت وحتى اليوم، إلى 5837 شخص، وهم: 1485 مدنيا، بينهم 388 طفل و263 مواطنة ممن قتلتهم طائرات النظام و”الضامن” الروسي، بالإضافة للقصف والاستهدافات البرية، وهم: 406 بينهم 109 طفلا و70 مواطنة و9 من الدفاع المدني و6 من منظومة الإسعاف في القصف الجوي الروسي على ريفي إدلب وحماة، و109 بينهم 22 مواطنة و22 طفلا استشهدوا في البراميل المتفجرة من قبل الطائرات المروحية، و655 بينهم 176 طفلا و109 مواطنات و6 عناصر من فرق الإنقاذ استشهدوا في استهداف طائرات النظام الحربية. كما استشهد 206 شخصا، بينهم 43 مواطنة و48 طفلا في قصف بري نفذته قوات النظام، و110 مدنيا بينهم 33 طفلا و19 مواطنة في قصف الفصائل على السقيلبية وقمحانة والرصيف والعزيزية وكرناز وجورين ومخيم النيرب وأحياء بمدينة حلب وريفها الجنوبي. كما قتل في الفترة ذاتها 2286 مقاتلًا على الأقل جراء ضربات الروس والنظام الجوية والبرية وخلال اشتباكات معها، بينهم 1548 من الجهاديين، بالإضافة إلى مقتل 2066 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في استهدافات وقصف وتفجيرات واشتباكات مع المجموعات الجهادية والفصائل.

ووثَّق “المرصد السوري”، خلال الفترة الممتدة من 15 شباط/فبراير 2019 تاريخ اجتماع “روحاني – أردوغان – بوتين” وحتى اليوم، استشهاد ومصرع ومقتل 6363 شخصًا في مناطق الهدنة الروسية – التركية، وهم: 1768 مدنيا بينهم 469 طفلا و327 مواطنة، قضوا في القصف الجوي الروسي والقصف الصاروخي من قبل قوات النظام والفصائل، ومن ضمن حصيلة المدنيين، و136 بينهم 36 طفلا و23 مواطنة استشهدوا بسقوط قذائف أطلقتها الفصائل على مناطق تخضع لسيطرة قوات النظام، و2372 مقاتلاً قضوا في ظروف مختلفة ضمن المنطقة منزوعة السلاح منذ اتفاق بوتين – أردوغان، من ضمنهم 1580 مقاتلاً من “الجهاديين”، و2223 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

ووثق “المرصد السوري” كذلك، منذ بدء الاتفاق الروسي – التركي، استشهاد ومصرع ومقتل 6597 شخصاً خلال تطبيق اتفاق بوتين – أردوغان، وهم: 1851 بينهم 496 طفلًا و341 مواطنة عدد الشهداء في القصف من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها واستهدافات نارية وقصف من الطائرات الحربية، ومن ضمنهم 137 شخصاً، بينهم 36 طفلا و24 مواطنة استشهدوا وقضوا بسقوط قذائف أطلقتها الفصائل، و2439 مقاتل قضوا وقتلوا في ظروف مختلفة ضمن المنطقة منزوعة السلاح منذ اتفاق بوتين – أردوغان، من ضمنهم 1684 مقاتلاً من الجهاديين، و2307 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.