نتيجة تصاعد العمليات العسكرية للروس و”النظام السوري”… نحو 70 ألف مدني أجبروا على النزوح من ريف حلب الغربي خلال أسبوع.. وسط صمت وتعامي دولي عن تفاقم الكارثة الإنسانية

تتواصل عملية نزوح المدنيين من مدن وبلدات وقرى واقعة بالقطاع الغربي من الريف الحلبي على خلفية التصعيد الجديد للنظام السوري و”الضامن” الروسي المتواصل منذ أسبوع، ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن أكثر 10000 عائلة يبلغ عددهم نحو 70 ألف مدني أجبروا على النزوح من المنطقة خلال الأيام السبعة الفائتة على خلفية سياسة التهجير التي تتبعها روسيا والنظام السوري عبر تصعيد القصف جواً وبراً لإجبار المدنيين على الخروج من مناطقهم وبالتالي البدء بعملية عسكرية برية كما حصل سابقاً في إدلب وحماة، يذكر أن نسبة كبيرة جداً من الذين نزوحوا خلال الفترة هذه، هم في الأصل نازحين من إدلب وحماة ومناطق سورية أخرى إلى ريف حلب الغربي، أي أننا نشهد عملية نزوح داخل نزوح جديدة على غرار ما شهدناه في إدلب وحماة سابقاً.

في حين تجري عملية النزوح أغلب الأحيان إلى ريف إدلب الشمالي الغربي بالقرب من الحدود السورية مع لواء اسكندرون، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية سواء في المخيمات أو بلدات وقرى ريفي إدلب الشمالي والشمالي الغربي، دون أي ردة فعل من قبل المجتمع الدولي لما تقترفه روسيا والنظام السوري بحق المدنيين هناك وما يعايشيه المدني السوري سواء في المخيمات أو في رحلة بحثه عن مكان أمن جديد في ظل الغلاء الجنوني وجشع تجار الحروب، أما “الضامن” التركي فيكتفي بالتضامن الإعلامي في الوقت الذي يواصل حرس حدوده استهداف وقتل السوريين الذين يحاولون الدخول خلسة إلى الأراضي التركية.

ومع استمرار موجة النزوح بشكل تصاعدي فإن أعداد النازحين منذ مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الفائت وحتى الآن، ترتفع إلى نحو 400 ألف مدني، نزحوا من أرياف إدلب الجنوبية والشرقية والجنوبية الشرقية بالإضافة لريف حلب الغربي.