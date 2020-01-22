طائرات “النظام والروس” تغزو أجواء منطقة “خفض التصعيد”.. وتستهدف بأكثر من 180 ضربة جوية ريفي حلب وإدلب خلال 3 ساعات

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصف جوي هستيري تتعرض له مناطق متفرقة في ريفي حلب وإدلب من قبل طائرات النظام وروسيا منذ صباح اليوم، ولا سيما مقاتلات النظام الحربية التي استهدفت بأكثر من 110 غارة جوية مناطق في كل من الراشدين وكفرناها وخان العسل وخان العسل والمنصورة ومحيط الأتارب بريف حلب الغربي، وخلصة وبرنة وخان طومان والحميرة بريف حلب الجنوبي، ومعرة النعمان وبزابور والغدفة ومعرشورين والدير شرقي ومعردبسة وقمحانة وبينين ومعصران بريف إدلب.

كما شنت طائرات “الضامن” الروسي أكثر من 41 غارة منذ الصباح، استهدفت خلالها مناطق في بلدة حيان شمال غرب حلب، وبشنطرة وكفرداعل والمنصورة والفوج 46 وبشقاتين ومحيط الأتارب وكفرناها والراشدين غرب حلب، وخان طومان بريف حلب الجنوبي، بالإضافة لخان السبل ودير سنبل وسرجة والشيخ ادريس بريف إدلب، أيضاً ألقت مروحيات النظام 29 برميل متفجر على خان طومان وخلصة بريف حلب الجنوبي، والمنصورة غرب حلب، ومعرة النعمان وأطرافها وكفروما والدير شرقي بريف إدلب.

فيما تناوبت عشرات الطائرات الحربية والمروحية على عمليات القصف تلك وسط استمرار عمليات إقلاع للطائرات منذ الصباح من مطارات (حميميم – جب رملة- النيرب- كويرس- الشعيرات- السين- التيفور)