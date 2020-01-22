مدير “المرصد السوري”: نتحدث عن 70 ألف نازح خلال أسبوع فقط من مناطق بريفي حلب الغربي والجنوبي الغربي، إلى عفرين وبعضهم إلى شمال غرب إدلب، وللمفارقة الشهداء الذين استشهدوا أمس الكثير منهم من المهجرين، قضية ملاحقة المهجرين وإجبار المدنيين على النزوح هي سياسة ممنهجة من قبل الروس ليس فقط لنظام بشار الأسد، وأردوغان يتحدث بأنه قال للروس وطلب منهم أن يوقفوا هجمات نظام بشار الأسد، ولكأن أردوغان لا يعلم بأن الروس هم الذين يقودون العمليات العسكرية وأن هناك نحو 400 ألف نازح بفعل عمليات الروس والنظام العسكرية منذ مطلع ديسمبر الفائت، نحن حذرنا سابقاً بأننا نخشى أن يكون هناك اتفاق روسي – تركي لإفراغ المنطقة من سكانها ونقل هؤلاء المدنيين لتوطينهم في عفرين مقابل السماح لأردوغان باستمرار تهجير الأكراد من هناك.

مئات الضربات الجوية نفذتها طائرات النظام والروس منذ انهيار وقف إطلاق النار قبل أسبوع، أما اليوم فطائرات النظام الحربية عادت من جديد بعد غياب لـ4 أيام واستهدفت ريفي إدلب وحلب بأكثر من 110 غارات، أيضاً الطائرات الروسية شنت ما لا يقل عن 41 غارة ومروحيات النظام ألقت ما لا يقل عن 28 برميل متفجر على مناطق في ريف حلب الغربي وأخرى بريف معرة النعمان، يوم أمس كان هناك 14 طفلا شهيدا بالقصف الروسي، ماذا على الأمم المتحدة أن تفعل لا نعلم في حقيقة الأمر لكن هي تكتفي بالتنديد والاستنكار.

وهناك تضييق على قضية إيصال المساعدات لهؤلاء النازحين بذريعة وجود هيئة تحرير الشام، التي بدورها تضيق على المنظمات الإنسانية وتريد تخصيص حصص لها، بشار الأسد لديه أموال لقتل أبناء الشعب السوري في إدلب وحلب لكن ليس لديه أموال لمساعدات الشعب الذي يعاني ضمن مناطق نفوذ نظامه من انهيار للعملة السورية.