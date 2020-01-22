المرصد السوري لحقوق الانسان:روسيا تُزهق أرواح 12 مدنيًّا سوريًّا بينهم 7 أطفال

22 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 12 بينهم أطفال بغارات روسية في حلب وإدلب
المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 12 بينهم أطفال بغارات روسية في حلب وإدلب

قُتِل 12 مدنيًّا على الأقل بينهم سبعة أطفال، اليوم (الثلاثاء)، في غارات شنتها طائرات حربية روسية في شمال غرب سوريا؛ وفق ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأوضح المرصد أن من بين الضحايا عشرة مدنيين؛ بينهم عائلة كاملة مؤلفة من ثمانية مدنيين بينهم ستة أطفال، في غارات على غرب محافظة حلب، وهي منطقة متاخمة لمحافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة وفصائل أخرى؛ بحسب “فرانس 24″. وأضاف أن مدنييْن آخريْن قُتِلا جراء الضربات الجوية في إدلب. وأفاد المرصد بأن عدد القتلى مرشحٌ للارتفاع؛ نظرًا لوجود جرحى في عدة مناطق بعضهم في حالات خطرة. من جهته، بيّن مدير المرصد رامي عبدالرحمن، أن إحدى الغارات استهدفت منزلًا على مشارف قرية كفر تعال؛ مما أدى إلى مقتل العائلة بأكملها، ضمنها ستة أطفال”. وأتى القصف غداة مقتل سبعة مدنيين على الأقل، بينهم خمسة أطفال، في غارات شنتها طائراتها حربية روسية في محافظة حلب.

 

المصدر:اليوم الثامن

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