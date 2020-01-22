مدير “المرصد السوري”: بينما هؤلاء المرتزقة يذهبون إلى ليبيا هناك 80 ألف مهجر من ريف حلب..

28 قتيلا وصلت جثتهم إلى سورية هم من أبناء ريف حمص والغوطة الشرقية وريف حلب الشمالي ورأس العين، يتبعون للفصائل الموالية لتركيا مثل “لواء المعتصم والسلطان مراد صقور الشمال الحمزات سليمان شاه” لقوا مصرعهم في معارك صلاح الدين والرملة بالقرب من مطار طرابلس.

تلك الفصائل كانت ومازالت ترتكب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في مناطق سيطرتها ضمن سورية.

2600 مرتزق تم إرسالهم عن طريق المطارات التركية بطائرات داخلية بعد تجمعهم في جنوب البلاد، وقالت مصادر إن هؤلاء المرتزقة لا يدخلون نقاط التفتيش وينقلون بطائرات ليبية إلى طرابلس.

هناك 7 مراكز في عفرين ومناطق درع الفرات شمال شرق حلب، تستقطب مقاتلين من الفصائل الموالية لتركيا، وآخرها كان فيلق الشام الفصيل المحسوب على الإخوان المسلمين والمخابرات التركية.

البعض من هؤلاء المقاتلين اتخذوا الذهاب إلى ليبيا كوسيلة للهجرة إلى أوروبا، وهنا يتم الاتجار بالمقاتلين عن طريق أخذ الراتب مقابل السماح لهم بالهجرة إلى أوروبا.

رواتب هؤلاء 2000 دولار، ربما تدفعها قطر أو حكومة الوفاق ولكن بشكل قطعي لا تدفعها حكومة أردوغان.

هناك مزايا وترغيبات لهؤلاء المرتزقة منها الجنسية التركية فور عودته، ومنح إقامة لذويه في حال قتل مع تعويضات مالية لمدة عامين..

التنظيمات الجهادية خرجت من سورية في أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، غالبيتهم من جنسيات شمال افريقيا.

فرقة الحمزات قائدها اسمه سيف أبو بكر من ريف حلب، الفرقة مكونة من عدة فصائل انسحبت من مدينة حلب إلى شمالها، وشاركت بالقتال في مناطق درع الفرات، سابقا كان الفصيل يتلقى دعما من غرفة الدعم الأمريكية قبل أن تتخلى عنه، ليتلقى دعمه حاليا من تركيا.

فيلق الشام لديه تدريب عالي، وكان يهيأ لأن يكون مفاوض مع النظام السوري في المستقبل من أجل أن يكون جناح عسكري تابع للإخوان المسلمين وأردوغان في سورية، ولكن تحجم الفيلق بعد سيطرة الفصائل الجهادية.

هناك استياء من قبل الأوروبيين، بقضية المرتزقة السوريين، غالبية الدول الأوروبية تعلم أن أردوغان يرسل مرتزقة إلى ليبيا وهو لا يستطيع الإنكار، والقانون الدولي يدين تجنيد المرتزقة من قبل السلطات.

المجتمع الدولي لديه نفاق ويفضل مصالحه على قضايا حقوق الإنسان.

أردوغان استغل جرائم بشار الأسد لإرسال الجهاديين إلى ليبيا والوضع في ليبيا مختلف عن سورية هناك مصر دولة جوار وفرنسا.

حتى اللحظة لم نرصد توجه عناصر من قوات النظام او الميليشيات التابعة له أو تلك التابعة لروسيا للقتال إلى جانب الجيش الليبي.

هناك استياء واسع من المرتزقة في جميع مناطق السيطرة في سورية وخاصة في مناطق المعارضة كونهم تركوا مناطقهم التي تقصف وتهجر للقتال تحت العباءة التركية في ليبيا.

ندعوا هؤلاء للوقوف قليلا عند تصريحات اردوغان بدلا من ان يكونوا مرتزقة بيد قاتلهم

مدير "المرصد السوري": بينما هؤلاء المرتزقة يذهبون إلى ليبيا هناك 80 ألف مهجر من ريف حلب مدير "المرصد السوري": بينما هؤلاء المرتزقة يذهبون إلى ليبيا هناك 80 ألف مهجر من ريف حلب..28 قتيلا وصلت جثتهم إلى سورية هم من أبناء ريف حمص والغوطة الشرقية وريف حلب الشمالي ورأس العين، يتبعون للفصائل الموالية لتركيا مثل "لواء المعتصم والسلطان مراد صقور الشمال الحمزات سليمان شاه" لقوا مصرعهم في معارك صلاح الدين والرملة بالقرب من مطار طرابلس.تلك الفصائل كانت ومازالت ترتكب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في مناطق سيطرتها ضمن سورية.2600 مرتزق تم إرسالهم عن طريق المطارات التركية بطائرات داخلية بعد تجمعهم في جنوب البلاد، وقالت مصادر إن هؤلاء المرتزقة لا يدخلون نقاط التفتيش وينقلون بطائرات ليبية إلى طرابلس.هناك 7 مراكز في عفرين ومناطق درع الفرات شمال شرق حلب، تستقطب مقاتلين من الفصائل الموالية لتركيا، وآخرها كان فيلق الشام الفصيل المحسوب على الإخوان المسلمين والمخابرات التركية.البعض من هؤلاء المقاتلين اتخذوا الذهاب إلى ليبيا كوسيلة للهجرة إلى أوروبا، وهنا يتم الاتجار بالمقاتلين عن طريق أخذ الراتب مقابل السماح لهم بالهجرة إلى أوروبا. رواتب هؤلاء 2000 دولار، ربما تدفعها قطر أو حكومة الوفاق ولكن بشكل قطعي لا تدفعها حكومة أردوغان.هناك مزايا وترغيبات لهؤلاء المرتزقة منها الجنسية التركية فور عودته، ومنح إقامة لذويه في حال قتل مع تعويضات مالية لمدة عامين..التنظيمات الجهادية خرجت من سورية في أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، غالبيتهم من جنسيات شمال افريقيا.فرقة الحمزات قائدها اسمه سيف أبو بكر من ريف حلب، الفرقة مكونة من عدة فصائل انسحبت من مدينة حلب إلى شمالها، وشاركت بالقتال في مناطق درع الفرات، سابقا كان الفصيل يتلقى دعما من غرفة الدعم الأمريكية قبل أن تتخلى عنه، ليتلقى دعمه حاليا من تركيا.فيلق الشام لديه تدريب عالي، وكان يهيأ لأن يكون مفاوض مع النظام السوري في المستقبل من أجل أن يكون جناح عسكري تابع للإخوان المسلمين وأردوغان في سورية، ولكن تحجم الفيلق بعد سيطرة الفصائل الجهادية. هناك استياء من قبل الأوروبيين، بقضية المرتزقة السوريين، غالبية الدول الأوروبية تعلم أن أردوغان يرسل مرتزقة إلى ليبيا وهو لا يستطيع الإنكار، والقانون الدولي يدين تجنيد المرتزقة من قبل السلطات.المجتمع الدولي لديه نفاق ويفضل مصالحه على قضايا حقوق الإنسان.أردوغان استغل جرائم بشار الأسد لإرسال الجهاديين إلى ليبيا والوضع في ليبيا مختلف عن سورية هناك مصر دولة جوار وفرنسا. حتى اللحظة لم نرصد توجه عناصر من قوات النظام او الميليشيات التابعة له أو تلك التابعة لروسيا للقتال إلى جانب الجيش الليبي.هناك استياء واسع من المرتزقة في جميع مناطق السيطرة في سورية وخاصة في مناطق المعارضة كونهم تركوا مناطقهم التي تقصف وتهجر للقتال تحت العباءة التركية في ليبيا.ندعوا هؤلاء للوقوف قليلا عند تصريحات اردوغان بدلا من ان يكونوا مرتزقة بيد قاتلهم Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, January 22, 2020