الميليشيات الموالية لإيران تخلي مقراتها في المربع الأمني في مدينة الميادين وتنقلها إلى مقرات جديدة

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان::

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، انسحاب الميليشيات الموالية لإيران من حي التمو بمدينة الميادين، والذي اتخذته مربعاً أمنيا لها سابقا، في حين انتقلت تلك الميليشيات إلى مقرات أنشأتها حديثاً بمنطقة المزارع بأطراف مدينة الميادين. وعلم “المرصد السوري” أن الميليشيات الإيرانية حرقت جميع المنازل التي كانت تتخذها مقرات عقب انسحابها.

ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، فإن الميليشيات الموالية لإيران نقلت المكاتب ومحتويات المقرات من أسلحة وأثاث بشكل مفاجئ يوم أمس من الحي آنف الذكر.

وفي إطار مشروع إيران لنشر التشيع في المناطق التي تسيطر عليها، كانت ميليشياتها منعت سكان الحي من العودة إلى منازلهم وأغلقت مداخله ومخارجه، بينما حولت أحد المساجد إلى حسينية، كما رفعت الآذان الشيعي.

ورصد “المرصد السوري”، اليوم، قيام “الشرطة العسكرية الروسية” بالاستيلاء على 4 مزارع بالقرب من دوار البلعوم ومشفى الطب الحديث في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي. ووفقاً لمصادر “المرصد السوري”، تعود ملكية المزارع لعدد من الأشخاص المهاجرين خارج المدينة. وتكمن أهمية المزارع بموقعها عند مدخل مدينة الميادين من جهة ديرالزور، لتتمكن “القوات الروسية” من رصد حركة الدخول والخروج ما بين مدينة الميادين ومدينة ديرالزور.

جدير بالذكر أن الميليشيات الإيرانية كانت قد استولت في قبل أسابيع على بعض المزارع وتمركزت بها في ذات المنطقة.

وكان “المرصد السوري” قد أشار في 6 يناير / تشرين الثاني، إلى أن مليشيا “الحرس الثوري الإيراني” تواصل الاستيلاء على منازل مدنيين مغتربين في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، حيث جرى الاستيلاء مؤخراً على 3 فيلات في المنطقة الواقعة مابين محطة المياه ومشفى الطب الحديث، لتقيم فيها شخصيات قيادية من المليشيا. كما جرى الاستيلاء على جميع المزارع المطلة على نهر الفرات بالمنطقة الواقعة بين منطقة البلعوم ونزلة المشروع، وإجراء دورات عسكرية فيها مؤخراً وأضافت مصادر “المرصد السوري” أن الاستيلاء جرى خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 30 من شهر كانون الأول/ديسمبر الفائت تخوفاً من الاستهدافات المتكررة للإيرانيين هناك.