رتل عسكري تركي يعبر “كفرلوسين” ويتجه إلى نقاط المراقبة المنتشرة في منطقة “خفض التصعيد”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، دخول رتل تركي مكون من 8 مصفحات تحمل جنودا برفقة رتل حماية من الفصائل الموالية لتركيا من معبر كفرلوسين. وبحسب ما رصد “المرصد السوري”، انقسم الرتل إلى قسمين أحدهما اتجه إلى ريف حلب والآخر إلى ريف إدلب حيث النقاط التركية في منطقة “خفض التصعيد”.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 14 يناير/كانون الثاني، دخول رتل عسكري للقوات التركية من معبر كفرلوسين عند الحدود السورية مع لواء إسكندرون شمال إدلب. وتألف ذلك الرتل من نحو 15 عربة عسكرية مصفحة برفقة سيارات الفصائل، حيث توجه نحو نقاط المراقبة المنتشرة ضمن ما تبقى من منطقة “خفض التصعيد”.

وفي 9 يناير/ كانون الثاني، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول رتل عسكري تركي من معبر خربة الجوز بريف إدلب الغربي. وتألف الرتل من نحو 12 آلية، تحمل معدات لوجستية وجنود، اتجهت نحو نقطة المراقبة في اشتبرق بالقرب من جسر الشغور.