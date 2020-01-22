المرصد السوري لحقوق الانسان: فرار جماعي للميليشيات السورية من ليبيا نحو السواحل الإيطالية

كشف تقرير نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن فرار جماعي للميليشيات السورية التي أرسلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ليبيا من العاصمة طرابلس أمام تقدم القوات المسلحة الليبية.

وأكد تقرير المرصد السوري أن بعض عناصر الميليشيات غادرت المنطقة وفرت نحو إيطاليا، مشيرًا إلى وصول 17 شخصًا منهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وقدموا طلبات لجوء للحكومة الإيطالية، وفق المعلومات التي تحصل عليها من خلال عائلات هؤلاء المقاتلين الموجودين بالأراضي السورية.

وبلغ عدد المقاتلين السوريين في ليبيا 2400 عنصر، ووفقًا للتقرير فمن المتوقع أن يجري إرسال 1200 مقاتل إلى ليبيا خلال الأسابيع المقبلة.

ويذكر أن قمة برلين لبحث الحلول الدبلوماسية للأزمة الليبية، بدأت بهجوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بسبب إرسال عناصر الميليشيات المسلحة السورية المدعومة من أنقرة إلى ليبيا لدعم مليشيات «الوفاق» في مواجهة الجيش الوطني الليبي. وقال ماكرون خلال كلمته أمس بمؤتمر قمة برلين، إن إرسال مقاتلين سوريين موالين لتركيا إلى ليبيا يجب أن يتوقف.

المصدر:موقع تركيا الان