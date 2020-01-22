المرصد السوري لحقوق الانسان:أكثر من 25 شهيدا مدنيا بقصف للطائرات الروسية على ريفي حلب وإدلب

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الطائرات الحربية الروسية تواصل قصفها للأبنية السكنية وتجمعات النازحين في ريف حلب الغربي.

مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أشار إلى أن هذا القصف قد يكون تمهيدا لعملية عسكرية برية، خصوصا وأن النظام أرسل حشودا إلى أطراف مدينة حلب خلال الأسابيع الماضية.

من جهتها، ذكرت وكالة “سانا” التابعة للنظام، أن الهجمات الصاروخية التي نسبتها للفصائل المسلحة أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين آخرين في مدينة حلب التي تسيطر عليها قوات النظام السوري.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن الأزمة الإنسانية في منطقة إدلب، تفاقمت حيث فر 350 ألف مدني على الأقل، جراء المعارك بين قوات النظام والفصائل المسلحة.

وتتعرض محافظة إدلب، الواقعة بمعظمها تحت سيطرة هيئة تحرير الشام الإرهابية، منذ منتصف ديسمبر لتصعيد في القصف يتركز في ريف المحافظة الجنوبي والجنوبي الشرقي حيث حققت قوات النظام تقدما بسيطرتها على عشرات القرى والبلدات، كما يشهد ريف حلب الغربي تصعيدا وقصفا مكثفا من قبل الطائرات الحربية الروسية على وجه الخصوص.

المصدر:قناة اليوم