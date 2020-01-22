المرصد السوري لحقوق الانسان: نزوح 70 ألف مدني من ريف حلب الغربي في أسبوع

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم (الاربعاء 22 يناير/ كانون الثاني 2020) بتواصل عملية نزوح المدنيين من مدن وبلدات وقرى بالقطاع الغربي من ريف الحلب على خلفية التصعيد الجديد للنظام السوري و”الضامن” الروسي، مشيرا إلى نزوح أكثر 10000 عائلة يبلغ عددهم نحو 70 ألف مدني أجبروا على النزوح من المنطقة خلال التصعيد المتواصل منذ أسبوع . وقال المرصد ، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم ، إن نسبة كبيرة جداً من الذين نزحوا خلال هذه الفترة هم في الأصل نازحون من إدلب وحماة ومناطق سورية أخرى إلى ريف حلب الغربي.