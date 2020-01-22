المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 23 مدنيا بينهم 7 أطفال في قصف روسي على شمال غرب سوريا

أدت غارات جوية شنها الطيران الروسي الثلاثاء على مناطق تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا لمقتل 23 مدنيا بينهم سبعة أطفال، وفق ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان. وعلى الجانب المقابل اتهم النظام السوري فصائل معارضة وجهادية بإطلاق قذائف صاروخية سقطت قرب مدينة حلب مؤدية لمقتل ثلاثة مدنيين.

قتل 23 مدنيا في غارة جوية روسية الثلاثاء في شمال غرب سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، حيث تشدد الضربات المتجددة الخناق حول آخر معقل رئيسي للجهاديين وفصائل مسلحة في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن الهجمات الصاروخية الانتقامية التي نسبتها للجهاديين والفصائل المسلحة أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين آخرين قرب مدينة حلب التي تسيطر عليها الحكومة في شمال سوريا.

وأشار المرصد إلى مقتل عشرة مدنيين، بينهم عائلة كاملة من ثمانية ضمنهم ستة أطفال، في غارات على غرب محافظة حلب، وهي منطقة متاخمة لمحافظة إدلب يسيطر عليها الجهاديون والفصائل المقاتلة.

وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن “أن إحدى الغارات استهدفت منزلا على مشارف قرية كفرتعال، ما أدى إلى مقتل العائلة بأكملها، ضمنها ستة أطفال”.

كما قتل مدنيان جراء الضربات الجوية في محافظة إدلب، بحسب المرصد.

ولاحقا، أعلن المرصد “مقتل 11 مدنيا في غارات روسية على مناطق غرب حلب وجنوب محافظة إدلب، ما يرفع الحصيلة إلى 23 قتيلا بينهم 13 طفلا”.

المصدر:شبكة رؤية الاخبارية