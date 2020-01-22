بيدرسن يتوقع اجتماع اللجنة الدستورية السورية في فبراير

22 يناير,2020
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بيدرسن يتوقع اجتماع اللجنة الدستورية السورية في فبراير

توقع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، أن تعقد اللجنة الدستورية السورية اجتماعا جديدا لها في فبراير، أو مارس المقبلين.

وقال بيدرسن على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي: “آمل أن تكون هناك فرصة لعقد اجتماع جديد للجنة الدستورية السورية في فبراير أو مارس”​​.

وأعلنت جينيفر فينتون، المتحدثة باسم المبعوث الأممي إلى سوريا في وقت سابق اليوم، عن نية بيدرسن زيارة موسكو الجمعة القادم لإجراء مباحثات مع وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو.

ويعتزم بيدرسن التوجه إلى دمشق الأسبوع المقبل، حيث سيقدم بعد ذلك إحاطة لمجلس الأمن الدولي في 29 يناير.

وانطلقت أعمال لجنة مناقشة الدستور السوري في جنيف في 30 أكتوبر 2019، تحت رعاية الأمم المتحدة، واختتمت الجلسة الثانية لاجتماعات اللجنة في 29 نوفمبر دون الاتفاق على جدول أعمال اللجنة.

المصدر:RT+ سبوتنيك

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