المرصد السوري لحقوق الانسان: المرتزقة السوريون يفرون من ليبيا

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن المرتزقة السوريين الذين أرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى للحرب في ليبيا يفرون فرارا جماعيا من العاصمة طرابلس أمام تقدم القوات المسلحة الليبية.

وذكر المرصد السوري في تقرير له اليوم الأربعاء أن بعض عناصر الميليشيات غادرت المنطقة وفرت نحو إيطاليا، مشيرًا إلى وصول 17 شخصًا منهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي والذين قدموا طلبات لجوء للحكومة الإيطالية، وفق المعلومات التي تحصل عليها من خلال عائلات هؤلاء المقاتلين الموجودين بالأراضي السورية.

يذكر أن قمة برلين لبحث الحلول الدبلوماسية للأزمة الليبية، بدأت بهجوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بسبب إرسال عناصر الميليشيات المسلحة السورية المدعومة من أنقرة إلى ليبيا لدعم مليشيات «الوفاق» في مواجهة الجيش الوطني الليبي. وقال ماكرون خلال كلمته أمس بمؤتمر قمة برلين، إن إرسال مقاتلين سوريين موالين لتركيا إلى ليبيا يجب أن يتوقف.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 17 مرتزقا سوريا وصلوا إلى إيطاليا عبر ليبيا بعد أن استخدموا رحلة القتال مع حكومة السراج وسيلة لوصولهم إلى أوروبا.

وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري في مداخلة تلفزيونية، بقناة «العربية الحدث» أمس الثلاثاء إن “هؤلاء المرتزقة كانوا أخبروا ذويهم بأن «طرابلس» ليست وجهتهم الأخيرة، ويبدو أنهم نسقوا مع مهربين قبل مغادرة تركيا لأن الهجرة من ليبيا أسهل من طريق الجزر اليونانية عبر تركيا، كما أن مجموعة أخرى وصلت إلى الجزائر في طريقها إلى أوروبا”.

وتأتي هذه التطورات بعدما اعترف فائز السراج في لقاء مع “بي بي سي” البريطانية، قبل أيام، بوجود مرتزقة سوريين يقاتلون في صفوف مليشياته ضد قوات الجيش الوطني الليبي، وأكد أنه لن يتردد في طلب مساعدة أي طرف لدحر ما أسماه العدوان على طرابلس (عملية تحرير العاصمة من المليشيات المسلحة).

المصدر:بوابة اخبار اليوم