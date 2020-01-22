المرصد السوري لحقوق الانسان:اكثر من 10 الاف عائلة اجبرت على النزوح,,حوالي 70 الف مدني

23 يناير,2020
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المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، أشار إلى أن أكثر 10000 عائلة يبلغ عددهم نحو 70 ألف مدني أجبروا على النزوح من ريف حلب الغربي خلال الأيام السبعة الفائتة على خلفية سياسة التهجير التي تتبعها روسيا والنظام السوري عبر تصعيد القصف جواً وبراً لإجبار المدنيين على الخروج من مناطقهم، وبالتالي البدء بعملية عسكرية برية كما حصل سابقاً في إدلب وحماة. وأشار المرصد، إلى أن نسبة كبيرة جداً من الذين نزوحوا خلال الفترة هذه، هم في الأصل نازحين من إدلب وحماة ومناطق سورية أخرى إلى ريف حلب الغربي، أي أننا نشهد عملية نزوح داخل نزوح جديدة على غرار ما شهدناه في إدلب وحماة سابقاً. عمليات النزوح، تجري غالب الأحيان إلى ريف إدلب الشمالي الغربي بالقرب من الحدود السورية مع لواء اسكندرون، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية سواء في المخيمات أو بلدات وقرى ريفي إدلب الشمالي والشمالي الغربي، دون أي ردة فعل من قبل المجتمع الدولي.

المصدر:القدس العربي

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