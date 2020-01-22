ضمن الدفعة الحادية عشر.. 108 عائلات تغادر “دويلة الهول” بجهود عشائرية وتنسيق مؤسسات مدنية

23 يناير,2020
أقل من دقيقة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: خرجت الدفعة الحادية عشر من نازحي “دويلة الهول” في ريف الحسكة، مساء أمس، حيث تضم تلك الدفعة 108 عائلات عادت إلى منازلها في ريف دير الزور. وأكدت مصادر لـ”المرصد السوري”، أن خروج تلك الدفعة الأخيرة جاء بمبادرة من شيوخ العشائر وبتنسيق بين مكتب العلاقات العامة في مجلس دير الزور وإدارة المخيم.
ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، انطلقت 55 آلية تقل تلك العائلات لإيصالها إلى مدينة الصور وتسليمهم إلى ذويهم، حيث كانت غالبيتهم من أبناء ريف دير الزور الشرقي: “البصيرة – الباغوز – هجين- ذيبان”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

22 يناير,2020

“عدسة المرصد”: 108 عائلات تغادر “دويلة الهول” ضمن الدفعة 11 بتنسيق بين مكتب العلاقات العامة بمجلس دير الزور وإدارة المخيم

22 يناير,2020

بعد انهيار سعر صرف الليرة السورية.. “حكومة الإنقاذ” تحدد سعر الخبز بالدولار

22 يناير,2020

قتلى وجرحى من قوات النظام في ريفي حماة وإدلب.. ونحو 400 ضربة جوية تستهدف “خفض التصعيد” منذ الصباح

22 يناير,2020

رتل عسكري تركي يعبر “كفرلوسين” ويتجه إلى نقاط المراقبة المنتشرة في منطقة “خفض التصعيد”