ضمن الدفعة الحادية عشر.. 108 عائلات تغادر “دويلة الهول” بجهود عشائرية وتنسيق مؤسسات مدنية

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: خرجت الدفعة الحادية عشر من نازحي “دويلة الهول” في ريف الحسكة، مساء أمس، حيث تضم تلك الدفعة 108 عائلات عادت إلى منازلها في ريف دير الزور. وأكدت مصادر لـ”المرصد السوري”، أن خروج تلك الدفعة الأخيرة جاء بمبادرة من شيوخ العشائر وبتنسيق بين مكتب العلاقات العامة في مجلس دير الزور وإدارة المخيم.

ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، انطلقت 55 آلية تقل تلك العائلات لإيصالها إلى مدينة الصور وتسليمهم إلى ذويهم، حيث كانت غالبيتهم من أبناء ريف دير الزور الشرقي: “البصيرة – الباغوز – هجين- ذيبان”.