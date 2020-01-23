بعد نحو 400 ضربة جوية طالت ريفي إدلب وحلب يوم أمس.. طائرات روسية تبدأ جولة جديدة من القصف الجوي وتقتل طفلين وسيدة في جبل الزاوية

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد 3 مدنيين من عائلة واحدة هم: طفل ومواطنة وطفلة جراء غارات جوية نفذتها طائرات حربية روسية بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس على قرية ارنبة بجبل الزاوية جنوب مدينة إدلب، فيما شنت الطائرات الحربية الروسية غارات جوية صباح اليوم على مناطق في محيط الليرمون شمال غرب مدينة حلب ومناطق أخرى بريف حلب الغربي، كما استهدفت بعد منتصف الليل مناطق في قرية جوزيف بجبل الزاوية، في حين قصفت قوات النظام مناطق في كفرناها والمنصورة وخان العسل والراشدين بريف حلب الغربي، أيضاً استهدفت طائرات النظام الحربية بالرشاشات الثقيلة أماكن في خان السبل وبابيلا بريف إدلب.

وكان المرصد السوري رصد خلال يوم أمس، أكثر من 395 ضربة جوية استهدفت خلالها طائرات النظام الحربية والمروحية والطائرات الروسية، عشرات المدن والبلدات والقرى بريفي حلب وإدلب