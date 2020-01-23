الطائرات الروسية ترتكب مجزرة جديدة وتقتل عائلة مؤلفة من 5 أشخاص بينهم 3 أطفال في سراقب شرق إدلب

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد عائلة مؤلفة من رجل وزوجته وأطفالها الـ 3 جراء مجزرة نفذتها طائرات روسية بقصفها لمنزل في أرض زراعية شرق بلدة سراقب، يذكر أن الشهداء من نازحي ريف حماة الشرقي، على صعيد متصل نفذت طائرات الحربية غارات مكثفة منذ الصباح، مستهدفة مناطق في كفرنبل وسرجة ومعرشمارين ومعرة النعمان بريف إدلب، والزربة وخلصة والايكاردا بريف حلب، فيما ألقت مروحيات النظام براميل متفجرة على معرة النعمان ومعرشمشة، وخان طومان وخلصة جنوب حلب، وجبل شويحنة والليرمون شمال غرب حلب، أيضاَ استهدفت غارات الطائرات الروسية أماكن في الأربعين وأرنبة وجوزف وتل مصطيف وسراقب وأريحا وتل دبس وأبو الضهور والأربعين، وكفرحمرة والليرمون ومحيط كفرناها وتل شويحنة والبحوث العلمية وخان طومان وخلصة.