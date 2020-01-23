مدير المرصد السوري:: روسيا تحدثت عن 40 قتيل فقط في صفوف قوات النظام من ضمن 119 قتيلاً خلال الأيام الثمانية الفائتة

23 يناير,2020
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مدير المرصد السوري:: روسيا تحدثت عن 40 قتيل فقط في صفوف قوات النظام من ضمن 119 قتيلاً خلال الأيام الثمانية الفائتة، كما تحدثت عن هجوم وقع في جنوب شرق إدلب، ولكن الهجمات كانت مستمرة على مدار الأيام الفائتة، روسيا أصدرت هذه الإحصائية لأنها تريد تبرير مايجري من عملية قتل للمدنيين، حيث استهلت اليوم الخميس بقتل 8 مدنيين بينهم خمسة أطفال، خمسة شهداء كانوا من عائلة نازحة إلى شرق بلدة سراقب، و3 شهداء بينهم طفلين بريف إدلب الجنوبي، أي أن عملية القتل مستمرة بحق المدنيين من قبل الروس، القصف الروسي جنوني منذُ مقتل الجنود الروس الأربعة قبل أيام في في ريف معرة النعمان الشرقي، بعدها روسيا بشن غارات مكثفة، هجرت نحو 80 ألف مدني فقط من ريف حلب الغربي، عدد قتلى المقاتلين 113 قتيلا منذ ثمانية أيام بينهم نحو 97 جهادياً، خلال الأيام الفائتة القوات الروسية قتلت 52 مدنيا بينهم 29 طفلا في قصف على إدلب وحلب.

 

مدير المرصد السوري:: روسيا تحدثت عن 40 قتيل فقط في صفوف قوات النظام من ضمن 119 قتيلاً خلال الأيام الثمانية الفائتة

مدير المرصد السوري:: روسيا تحدثت عن 40 قتيل فقط في صفوف قوات النظام من ضمن 119 قتيلاً خلال الأيام الثمانية الفائتة، كما تحدثت عن هجوم وقع في جنوب شرق إدلب، ولكن الهجمات كانت مستمرة على مدار الأيام الفائتة، روسيا أصدرت هذه الإحصائية لأنها تريد تبرير مايجري من عملية قتل للمدنيين، حيث استهلت اليوم الخميس بقتل 8 مدنيين بينهم خمسة أطفال، خمسة شهداء كانوا من عائلة نازحة إلى شرق بلدة سراقب، و3 شهداء بينهم طفلين بريف إدلب الجنوبي، أي أن عملية القتل مستمرة بحق المدنيين من قبل الروس، القصف الروسي جنوني منذُ مقتل الجنود الروس الأربعة قبل أيام في في ريف معرة النعمان الشرقي، بعدها روسيا بشن غارات مكثفة، هجرت نحو 80 ألف مدني فقط من ريف حلب الغربي، عدد قتلى المقاتلين 113 قتيلا منذ ثمانية أيام بينهم نحو 97 جهادياً، خلال الأيام الفائتة القوات الروسية قتلت 52 مدنيا بينهم 29 طفلا في قصف على إدلب وحلب.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, January 23, 2020

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