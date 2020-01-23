نحو 140 ضربة جوية تستهدف عشرات المناطق في ريفي حلب وإدلب خلال اليوم الخميس

23 يناير,2020
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ارتفع عدد الغارات التي نفذتها طائرات النظام الحربية منذ الصباح إلى 48، استهدفت خلالها كل من كفرنبل وسرجة ومعرشمارين ومعرة النعمان وحنتوتين بريف إدلب، والزربة وخلصة والايكاردا بريف حلب، فيما ارتفع إلى 40 عدد البراميل المتفجرة التي ألقتها مروحيات النظام على مناطق في معرة النعمان ومعرشمشة، وخان طومان وخلصة والقلعجية وزيتان والحميرة جنوب حلب، وجبل شويحنة والليرمون شمال غرب حلب، كما ارتفع عدد الغارات التي شنتها طائرات حربية روسية إلى 51، مستهدفة خلالها الأربعين وأرنبة وجوزف وتل مصطيف وسراقب وأريحا وبابيلا وتل دبس وأبو الضهور والأربعين، وكفرحمرة والليرمون ومحيط كفرناها وتل شويحنة والبحوث العلمية وخان طومان وخلصة والمنصورة، في حين تشهد أجواء المنطقة تواجد للطائرات الحربية الروسية فقط بعد عصر اليوم بالتزامن مع تردي الأحوال الجوية وهطول الأمطار هناك.

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