بيدرسن إلى دمشق للقاء المعلم نهاية الشهر الجاري

صرح مصدر دبلوماسي، بأن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، سيعقد محادثات مع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم يوم 29 من يناير الجاري في دمشق.

وقال المصدر لـ”وكالة سبوتنيك”، اليوم الخميس: “سيصل بيدرسن إلى دمشق يوم 28 يناير، ويلتقي بوزير الخارجية في 29 يناير الجاري”​​​.

وبحسب المصدر، فسيغادر بيدرسن دمشق يوم 30 يناير، أو ربما قبل ذلك.

وكان بيدرسن قد صرح على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي بأن عقد اللجنة الدستورية السورية اجتماعا جديدا لها سيجري في فبراير، أو مارس المقبلين.

ويجدر الذكر أن أعمال لجنة مناقشة الدستور السوري انطلقت في جنيف في 30 أكتوبر 2019، تحت رعاية الأمم المتحدة، واختتمت الجلسة الثانية لاجتماعات اللجنة في 29 نوفمبر دون الاتفاق على جدول أعمال اللجنة.

المصدر:RT