بيدرسن إلى دمشق للقاء المعلم نهاية الشهر الجاري

23 يناير,2020
أقل من دقيقة

صرح مصدر دبلوماسي، بأن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، سيعقد محادثات مع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم يوم 29 من يناير الجاري في دمشق.

وقال المصدر لـ”وكالة سبوتنيك”، اليوم الخميس: “سيصل بيدرسن إلى دمشق يوم 28 يناير، ويلتقي بوزير الخارجية في 29 يناير الجاري”​​​.

وبحسب المصدر، فسيغادر بيدرسن دمشق يوم 30 يناير، أو ربما قبل ذلك.

وكان بيدرسن قد صرح على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي بأن عقد اللجنة الدستورية السورية اجتماعا جديدا لها سيجري في فبراير، أو مارس المقبلين.

ويجدر الذكر أن أعمال لجنة مناقشة الدستور السوري انطلقت في جنيف في 30 أكتوبر 2019، تحت رعاية الأمم المتحدة، واختتمت الجلسة الثانية لاجتماعات اللجنة في 29 نوفمبر دون الاتفاق على جدول أعمال اللجنة.

المصدر:RT

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

مركز المصالحة الروسي: مقتل 40 جنديا سوريا وإصابة 80 آخرين في هجوم للمسلحين بريف إدلب أمس
23 يناير,2020

مركز المصالحة الروسي يعلن مقتل 40 جنديا سوريا وإصابة 80 آخرين في هجوم للمسلحين بريف إدلب أمس

22 يناير,2020

بيدرسن يتوقع اجتماع اللجنة الدستورية السورية في فبراير

دورية روسية و دورية امريكية اخرى في شمال سوريا
22 يناير,2020

10 تقاطعات سورية ـ ليبية في مؤتمري فيينا وبرلين

لبنان.. إحالة سوري للتحقيق بتهمة محاولة تفجير السفارة الأمريكية
22 يناير,2020

لبنان.. إحالة سوري للتحقيق بتهمة محاولة تفجير السفارة الأمريكية