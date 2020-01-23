دورية روسية – تركية مشتركة تطلق غاز مسيل للدموع أثناء تجمهر مواطنين رافضين للتواجد التركي في الريف الغربي لمدينة عين العرب (كوباني)

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تسيير القوات الروسية والقوات التركية لدورية مشتركة جديدة رابعة ضمن ريف مدينة عين العرب (كوباني) الغربي، حيث انطلقت الدورية من قرية آشمة غرب عين العرب، وقالت مصادر للمرصد السوري أن الدورية عمدت إلى إطلاق غاز مسيل للدموع عند قرية خرخوري أثناء تواجد مدنيين رافضين للدوريات وللوجود التركي في مناطقهم، فيما تعد هذه الدورية الـ 22 من نوعها منذ بدء تسيير الدوريات المشتركة مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

وكان المرصد السوري رصد في الـ 13 من الشهر الجاري، تسيير القوات الروسية والقوات التركية لدورية مشتركة جديدة في قرى واقعة بريف مدينة عين العرب (كوباني) الغربي، وسط تحليق لمروحيتين روسيتين في سماء المنطقة، حيث ستجوب الدورية المشتركة قرى شمة، جارقلي، قران، ديكمداش، خورخوري، بوبان، سفتك، تل شعير، وقالت مصادر المرصد السوري أن أهالي قرية جارقلي خرجوا إلى طريق مرور الدورية لاستقبالها بالحجارة والخضار الفاسد كتعبير منهم عن استياءهم من الوجود التركي في مناطقهم