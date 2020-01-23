دورية روسية – تركية مشتركة تطلق غاز مسيل للدموع أثناء تجمهر مواطنين رافضين للتواجد التركي في الريف الغربي لمدينة عين العرب (كوباني)

23 يناير,2020
أقل من دقيقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تسيير القوات الروسية والقوات التركية لدورية مشتركة جديدة رابعة ضمن ريف مدينة عين العرب (كوباني) الغربي، حيث انطلقت الدورية من قرية آشمة غرب عين العرب، وقالت مصادر للمرصد السوري أن الدورية عمدت إلى إطلاق غاز مسيل للدموع عند قرية خرخوري أثناء تواجد مدنيين رافضين للدوريات وللوجود التركي في مناطقهم، فيما تعد هذه الدورية الـ 22 من نوعها منذ بدء تسيير الدوريات المشتركة مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

وكان المرصد السوري رصد في الـ 13 من الشهر الجاري، تسيير القوات الروسية والقوات التركية لدورية مشتركة جديدة في قرى واقعة بريف مدينة عين العرب (كوباني) الغربي، وسط تحليق لمروحيتين روسيتين في سماء المنطقة، حيث ستجوب الدورية المشتركة قرى شمة، جارقلي، قران، ديكمداش، خورخوري، بوبان، سفتك، تل شعير، وقالت مصادر المرصد السوري أن أهالي قرية جارقلي خرجوا إلى طريق مرور الدورية لاستقبالها بالحجارة والخضار الفاسد كتعبير منهم عن استياءهم من الوجود التركي في مناطقهم

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

23 يناير,2020

21 قضوا أمس بينهم 16 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و5 أشخاص استشهدوا في مناطق وظروف مختلفة

23 يناير,2020

مجهولون يقتلون عنصراً من “الشرطة الحرة” بريف حلب الشمالي الشرقي في إطار استمرار الفلتان الأمني ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لأنقرة

23 يناير,2020

نحو 140 ضربة جوية تستهدف عشرات المناطق في ريفي حلب وإدلب خلال اليوم الخميس

23 يناير,2020

خلال 8 أيام من التصعيد الجديد على حلب وإدلب.. أكثر من 4750 ضربة جوية وبرية قتلت وأصابت نحو 290 مدني.. و236 قتيلاً من قوات النظام والروس والجهاديين والفصائل في القصف والمعارك