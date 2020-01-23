مجهولون يقتلون عنصراً من “الشرطة الحرة” بريف حلب الشمالي الشرقي في إطار استمرار الفلتان الأمني ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لأنقرة

23 يناير,2020
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وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أحد عناصر “الشرطة الحرة” الموالية لتركيا برصاص مسلحين مجهولين على طريق بلدة اخترين في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.

وكان “المرصد السوري” قد وثق في 16 يناير / كانون الثاني ، مقتل قياديين اثنين في “الجبهة الشامية” ضمن الفيلق الثالث من “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، وذلك إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين صباح اليوم على طريق قرية قندرات قرب بلدة جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي، وكان “المرصد السوري” وثق في الثاني من شهر يناير / كانون الثاني الجاري، مقتل 4 عناصر وإصابة آخر من “فرقة المعتصم” المدعومة تركياً، جراء عملية اغتيال طالتهم من قبل مسلحين مجهولين وهم متواجدين على أحد حواجز الفرقة عند مدخل مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، من جهة قرية الباسوطة التابعة لناحية شيراوا.

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