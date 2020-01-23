المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 8 سوريين أغلبهم أطفال في قصف روسي على إدلب

قتل ثمانية مدنيين – غالبيتهم أطفال – اليوم الخميس، في غارات شنتها طائرات حربية روسية في محافظة إدلب في شمال غربي سوريا.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان في تصريح له اليوم: “إن محافظة إدلب والمناطق المحاذية لها تشهد قصفًا جنونيًا تشنه الطائرات الروسية”، مشيرًا إلى مقتل خمسة مدنيين من عائلة واحدة بينهم ثلاثة أطفال في مدينة سراقب وثلاثة آخرين بينهم طفلان في بلدة أرنبة في ريف إدلب الجنوبي.

وأضاف أن الطائرات الحربية الروسية شنت غارات جوية صباح اليوم على مناطق في محيط الليرمون شمال غرب مدينة حلب ومناطق أخرى بريف حلب الغربي، كما استهدفت بعد منتصف الليل مناطق في قرية جوزيف بجبل الزاوية، في حين قصفت قوات النظام مناطق في كفرناها والمنصورة وخان العسل والراشدين بريف حلب الغربي، أيضاً استهدفت طائرات النظام الحربية بالرشاشات الثقيلة أماكن في خان السبل وبابيلا بريف إدلب.

المصدر:الجزيرة اونلاين