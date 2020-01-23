استنفار أمني للفصائل الموالية لتركيا عقب اختطاف ومقتل أحد المقربين من الأتراك شمال حلب 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، استنفارا أمنيا في منطقة صوران بريف حلب الشمالي عقب اختطاف وقتل رئيس مجلس بلدة صوران السابق، بعد استهداف سيارته في قرية الشيخ ريح، ما تسبب بإصابة والده الذي كان يرافقه، فيما عثر على جثة الأول ملقاة بالقرب من مكان الاختطاف. وانتشرت فصائل الجبهة الشامية ولواء محمد الفاتح الموالية لتركيا في المنطقة عقب الحادثة مباشرة. ويذكر أن القتيل مقرب من القوات التركية المتواجدة شمال حلب.

ورصد “المرصد السوري”، اليوم أيضا، مقتل أحد عناصر “الشرطة الحرة” الموالية لتركيا برصاص مسلحين مجهولين على طريق بلدة أخترين، وهو يعمل لدى “الشرطة الحرة” في مدينة الباب بريف حلب الشمالي.

وكان “المرصد السوري” قد وثق في 16 يناير/كانون الثاني، مقتل قياديين اثنين في “الجبهة الشامية” ضمن الفيلق الثالث من “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين على طريق قرية قندرات قرب بلدة جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي.