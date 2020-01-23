اشتباك مسلح بين عنصرين من “قوات سوريا الديمقراطية” ينهي حياة أحدهما في ريف دير الزور الغربي

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن خلافا نشب بين عنصرين ضمن صفوف “قوات سوريا الديمقراطية” في قرية زغيرة في ريف دير الزور الشرقي، تطور لإشهار السلاح بين العنصرين، ما أدى إلى مقتل أحدهما دون معرفة أسباب الخلاف.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 425 شخص. ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا الاغتيالات لـ135 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و5 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 284 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.