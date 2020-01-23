بعد إعلان رغبتها العدول عن أفكار التنظيم.. متشددات يحرقن خيمة عائلة من جنسية إندونيسية في “دويلة الهول”

23 يناير,2020
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محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: احترقت خيمة داخل “مخيم الهول”، اليوم، تسكنها امرأة مع أطفالها من جنسية إندونيسية وهم من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية”. وقالت مصادر موثوقة لـ”المرصد السوري”، إن نساء متشددات يقفن خلف احتراق بعد تحدث المرأة إلى وسائل إعلام عن رغبتها بالعدول عن أفكار تنظيم “الدولة الإسلامية” والعودة إلى بلادها.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 15 يناير/ كانون الثاني، وفاة طفلين وإصابة والدتهما بجراح بعد اندلاع حريق في إحدى الخيام ضمن “دويلة الهول” الواقع بأقصى ريف الحسكة الجنوبي الشرقي، حيث إن الطفلين والمرأة من عوائل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” وهم من جنسية تركية، فيما يرجح أن الحريق مفتعل من قبل نساء متشددات من عوائل عناصر التنظيم.
ورصد “المرصد السوري”، في 14 يناير/كانون الثاني، العثور على جثة امرأة قتلت على أيدي نساء متشددات داخل مخيم الهول في ريف محافظة الحسكة. ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، فإن القتيلة رفضت تطبيق أفكار تنظيم “الدولة الإسلامية” قبل مقتلها.

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