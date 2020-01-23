المرصد السوري لحقوق الانسان:ضربات جوية كثيفة على عدد من المدن والقرى في ريف ادلب وحلب

تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن ضربات جوية نفذتها الطائرات الحربية الروسية بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس في منطقة جبل الزاوية جنوبي مدينة إدلب.

وقال المرصد، ومقره في لندن، إن الغارات الجوية استهدفت أيضاَ محيط منطقة الليرمون شمال غرب محافظة حلب، ومناطق أخرى في ريف حلب الغربي، ورصد “395 ضربة جوية” على عدد من المدن والقرى في ريفي إدلب وحلب.

وحقق الجيش السوري تقدما ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة في المعارك ضد المسلحين في إدلب، حيث سيطرت على عدة مناطق بهدف تحرير الطريق الذي يربط محافظة حماة وسط سوريا ومحافظة حلب شمال البلاد.

وبرزت إدلب كوجهة رئيسية للفصائل المعارضة المسلحة السورية، التي أخلت عدة مواقع بسوريا بعد استسلامها للجيش السوري وانسحابها منها

المصدر:شبكة الصين