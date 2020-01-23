مدير “المرصد السوري”: 8 مدنيين بينهم 5 أطفال استشهدوا في غارات نفذتها الطائرات الروسية اليوم.. وكل ما قالته روسيا عن مقتل 40 عنصرا من قوات النظام أمس غير صحيح.. وقد وثقنا بالأمس مقتل 10 عناصر فقط من قوات النظام.. وهذا الإعلان يهدف إلى التغطية على المجازر الروسية بحق المدنيين التي قتلت خلال 8 أيام 52 مواطنا بينهم 29 طفلا.. لكن خلال 8 أيام من العملية العسكرية الروسية كان هناك مئات الضربات الجوية من الطائرات الروسية وحدها.. وقد شردت هذه الضربات نحو 80 ألف مدني من ريف حلب الغربي في إطار تهجير المدنيين من تلك المنطقة.. رصدنا خلال 5 أيام هناك 5 آلاف ضربة برية وجوية.. والنازحون يتوجهون إلى مناطق الاحتلال التركي وإلى مناطق ريف حلب الغربي وإدلب الشمالي الغربي بالقرب من الحدود مع لواء إسكندرون

مدير "المرصد السوري": 8 مدنيين بينهم 5 أطفال استشهدوا في غارات نفذتها الطائرات الروسية اليوم مدير "المرصد السوري": 8 مدنيين بينهم 5 أطفال استشهدوا في غارات نفذتها الطائرات الروسية اليوم.. وكل ما قالته روسيا عن مقتل 40 عنصرا من قوات النظام أمس غير صحيح.. وقد وثقنا بالأمس مقتل 10 عناصر فقط من قوات النظام.. وهذا الإعلان يهدف إلى التغطية على المجازر الروسية بحق المدنيين التي قتلت خلال 8 أيام 52 مواطنا بينهم 29 طفلا.. لكن خلال 8 أيام من العملية العسكرية الروسية كان هناك مئات الضربات الجوية من الطائرات الروسية وحدها.. وقد شردت هذه الضربات نحو 80 ألف مدني من ريف حلب الغربي في إطار تهجير المدنيين من تلك المنطقة.. رصدنا خلال 5 أيام هناك 5 آلاف ضربة برية وجوية.. والنازحون يتوجهون إلى مناطق الاحتلال التركي وإلى مناطق ريف حلب الغربي وإدلب الشمالي الغربي بالقرب من الحدود مع لواء إسكندرون Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, January 23, 2020