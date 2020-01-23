المرصد السوري لحقوق الانسان:الجيش الامريكي يمنع قوة روسية الاقتراب من سيمالكا

منع الجيش الأميركي، قوات الشرطة الروسية الاقتراب من حدود العراق. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ان “القوات الأميركية تتمركز على الطريق الدولي عند مدخل قرية بور سعيد بالقرب من مفرق حطين الواصل بين عامودا ومدينة الحسكة، وذلك لمنع الدوريات الروسية من التجول والتحرك على الطريق”.

وأضاف المرصد أن “دورية روسية دخلت إلى قرية عين ديوار وسلكت طريق معبر سيمالكا برفقة إحدى سيارات قوات سوريا الديمقراطية ثم توقفت مدرعات أميركية عند مدخل بلدة جل آغا بانتظار مرور الروس حيث جرى اعتراضها ومنعها من الوصول إلى معبر سيمالكا الحدودي مع العراق”.

المصدر:قناة السومرية