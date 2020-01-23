مدير “المرصد السوري”: ما قالته روسيا عن مقتل 40 عنصرا من قوات النظام أمس محض افتراء للتغطية على المجازر التي ارتكبتها الطائرات.. وثقنا يوم أمس مقتل 10 عناصر من قوات النظام فقط في مناطق مختلفة ريف حماة الشمالي الغربي وريف اللاذقية الشمالي وريف إدلب.. ولم يكن هناك هجوم بعربات مفخخة و200 عنصر من جبهة النصرة والتركستان.. وهذا الإعلان يهدف إلى التغطية على المجازر الروسية بحق المدنيين في إدلب وحلب.. نستغرب أن نظام بشار الأسد يدان أما روسيا التي نفذت غارات منذ وقف اطلاق النار حتى اللحظة.. والغالبية الساحقة من الشهداء قتلوا في غارات روسية.. هناك غارات مستمرة اليوم.. ونحو 140 ضربة جوية ضربت مناطق في إدلب وحلب.. وثقنا خلال 8 أيام 52 مواطنا بينهم 29 طفلا.. لكن خلال 8 أيام من العملية العسكرية الروسية.. والمضحك قول روسيا إن المعارضة هاجمت مناطق مأهولة بالسكان بينما تلك المناطق التي هاجمتها الفصائل قبل 6 أيام هي غير مأهولة بالسكان في ريف سراقب الشرقي لأن الطائرات الروسية هجرتهم.. لا نعلم نوايا “أردوغان” بشأن استقبال نازحين سوريين.. قبل أيام كان هناك 3 مدنيين قتلوا برصاص الجندرما التركية.. هناك أوضاع كارثية يعيشها النازحين.. نحو 80 ألف مدني من ريف حلب الغربي توجهوا إلى مناطق الاحتلال التركي وإلى مناطق ريف حلب الغربي وإدلب الشمالي الغربي بالقرب من الحدود مع لواء إسكندرون.. أي أن هناك تهجير ممنهج في المناطق الواقعة على طرفي طريق حلب دمشق الدولي تمهيدا لعمل عسكري بينما فشلت في الوصول إلى الطريق الدولي من إدلب

مدير "المرصد السوري": ما قالته روسيا عن مقتل 40 عنصرا من قوات النظام أمس محض افتراء مدير "المرصد السوري": ما قالته روسيا عن مقتل 40 عنصرا من قوات النظام أمس محض افتراء للتغطية على المجازر التي ارتكبتها الطائرات.. وثقنا يوم أمس مقتل 10 عناصر من قوات النظام فقط في مناطق مختلفة ريف حماة الشمالي الغربي وريف اللاذقية الشمالي وريف إدلب.. ولم يكن هناك هجوم بعربات مفخخة و200 عنصر من جبهة النصرة والتركستان.. وهذا الإعلان يهدف إلى التغطية على المجازر الروسية بحق المدنيين في إدلب وحلب.. نستغرب أن نظام بشار الأسد يدان أما روسيا التي نفذت غارات منذ وقف اطلاق النار حتى اللحظة.. والغالبية الساحقة من الشهداء قتلوا في غارات روسية.. هناك غارات مستمرة اليوم.. ونحو 140 ضربة جوية ضربت مناطق في إدلب وحلب.. وثقنا خلال 8 أيام 52 مواطنا بينهم 29 طفلا.. لكن خلال 8 أيام من العملية العسكرية الروسية.. والمضحك قول روسيا إن المعارضة هاجمت مناطق مأهولة بالسكان بينما تلك المناطق التي هاجمتها الفصائل قبل 6 أيام هي غير مأهولة بالسكان في ريف سراقب الشرقي لأن الطائرات الروسية هجرتهم.. لا نعلم نوايا "أردوغان" بشأن استقبال نازحين سوريين.. قبل أيام كان هناك 3 مدنيين قتلوا برصاص الجندرما التركية.. هناك أوضاع كارثية يعيشها النازحين.. نحو 80 ألف مدني من ريف حلب الغربي توجهوا إلى مناطق الاحتلال التركي وإلى مناطق ريف حلب الغربي وإدلب الشمالي الغربي بالقرب من الحدود مع لواء إسكندرون.. أي أن هناك تهجير ممنهج في المناطق الواقعة على طرفي طريق حلب دمشق الدولي تمهيدا لعمل عسكري بينما فشلت في الوصول إلى الطريق الدولي من إدلب Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, January 23, 2020