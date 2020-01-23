7 إصابات بينهم 6 أطفال في انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات القصف على ريف حلب 

أصيب شاب و6 أطفال بينهم اثنان بحالة خطيرة، اليوم، جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات القصف في مدينة دارة عزة غرب حلب.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق، في 13 يناير/كانون الثاني، استشهاد مواطنين اثنين إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب السابقة قرب بحيرة الجبول بريف حلب الشرقي. وبحسب توثيقات “المرصد السوري”، ارتفع عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري 2019 وحتى اليوم، إلى 244 بينهم 65 مواطنة و68 طفلاً.