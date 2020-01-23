سلاح الجو يغيب عن أجواء منطقة “خفض التصعيد”.. والفصائل تقصف أحياء حلب

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد مواطن من بلدة تلمنس متأثرا بإصابة سابقة جراء القصف البري. وبذلك، يرتفع عدد الشهداء المدنيين إلى 9 بينهم 5 أطفال، وهم: رجل وزوجته وأطفالهما الثلاثة نازحين من قرية الحمرا بريف حماة الشرقي، جراء قصف الطائرات الروسية الذي استهدف منزلا بأرض زراعية في ريف سراقب الشرقي، وطفل وطفلة ومواطنة من عائلة واحدة بقصف جوي روسي على قرية أرنبة بجبل الزاوية، ومواطن استشهد متأثرا بإصابته جراء قصف بري قبل أيام.

على صعيد متصل، دوت انفجارات في مدينة حلب نتيجة قذائف أطلقتها الفصائل الجهادية على مشروع 3000 شقة وضاحية الأسد بالحمدانية، كما استهدفت الفصائل المقاتلة مباني الضباط على محور حلب الجديدة بصاروخ موجه ودمر معدات مراقبة.

وفي سياق ذلك، استهدفت الفصائل الجهادية بصاروخ مضاد للدروع سيارة عسكرية لقوات النظام على محور قرية حلبان بريف إدلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد “المرصد السوري” توقف القصف الجوي منذ ساعات بسبب الأحوال الجوية، حيث ارتفع عدد الغارات التي نفذتها طائرات النظام الحربية منذ الصباح إلى 48، كما ارتفع عدد البراميل المتفجرة التي ألقتها الطائرات المروحية إلى 40. وشنت الطائرات الحربية الروسية 51 غارة منذ صباح اليوم، فيما تركزت الضربات الجوية في ريفي إدلب وحلب.