المرصد السوري لحقوق الانسان:70 ألفاً يفرون من حلب في أسبوع

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بتواصل عملية نزوح المدنيين من مدن وبلدات وقرى بالقطاع الغربي من الريف الحلبي على خلفية التصعيد الجديد للجيش السوري و«الضامن» الروسي، مشيراً إلى نزوح أكثر 10 آلاف عائلة يبلغ عددهم نحو 70 ألف مدني، أجبروا على النزوح من المنطقة خلال التصعيد المتواصل منذ أسبوع

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقراً له في بيان: «إن نسبة كبيرة جداً من الذين نزحوا خلال هذه الفترة هم في الأصل نازحون من إدلب وحماة ومناطق سورية أخرى إلى ريف حلب الغربي»

وأشار إلى أن عملية النزوح تجري أغلب الأحيان إلى ريف إدلب الشمالي الغربي بالقرب من الحدود السورية مع لواء اسكندرون التركي، لافتاً إلى أن أعداد النازحين منذ مطلع شهر ديسمبر الماضي وحتى الآن بلغت نحو 400 ألف مدني، نزحوا من أرياف إدلب الجنوبية والشرقية والجنوبية الشرقية، إضافة لريف حلب الغرب

المصدر:موقع نبض