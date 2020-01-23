مدير “المرصد السوري”: روسيا تحدثت عن مقتل 40 عنصرا من قوات النظام ليل أمس وفجر اليوم.. وهجوم بـ4 عربات مفخخة و200 عنصر من الحزب الإسلامي التركستاني وهذا غير صحيح.. منذ صباح الأمس وحتى مساء اليوم نفسه كان هناك 10 قتلى من قوات النظام على عدة جبهات.. بينما قتل نحو 120 من قوات النظام في الأيام الماضية.. روسيا تريد التغطية على المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية وقوات النظام في الأيام الـ8 الأخيرة.. بالأمس فقط كان هناك نحو 400 ضربة جوية من قبل الطائرات الروسية وطائرات النظام.. وخلال هذه الفترة هجروا 80 ألف مدني ليرتفع عدد المهجرين إلى أكثر من 400 ألف منذ بداية ديسمبر الفائت.. وأكثر من مليون مهجر منذ أبريل الفائت من أرياف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي

مدير "المرصد السوري": أكثر من مليون مهجر منذ أبريل الفائت مدير "المرصد السوري": روسيا تحدثت عن مقتل 40 عنصرا من قوات النظام ليل أمس وفجر اليوم.. وهجوم بـ4 عربات مفخخة و200 عنصر من الحزب الإسلامي التركستاني وهذا غير صحيح.. منذ صباح الأمس وحتى مساء اليوم نفسه كان هناك 10 قتلى من قوات النظام على عدة جبهات.. بينما قتل نحو 120 من قوات النظام في الأيام الماضية.. روسيا تريد التغطية على المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية وقوات النظام في الأيام الـ8 الأخيرة.. بالأمس فقط كان هناك نحو 400 ضربة جوية من قبل الطائرات الروسية وطائرات النظام.. وخلال هذه الفترة هجروا 80 ألف مدني ليرتفع عدد المهجرين إلى أكثر من 400 ألف منذ بداية ديسمبر الفائت.. وأكثر مليون مهجر منذ أبريل الفائت من أرياف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, January 23, 2020