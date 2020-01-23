الفصائل تستهدف تجمعات قوات النظام في ريفي إدلب وحلب.. وتكبدها خسائر بالأرواح والعتاد

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد امرأة متأثرة بجراحها التي أصيبت بها قبل أيام جراء قصف الفصائل على أحياء مدينة حلب.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل مساء اليوم، تجمعا لقوات النظام في مشروع 3000 شقة بصواريخ الغراد وقذائف المدفعية، ما أدى إلى إعطاب دبابة لقوات النظام ومقتل ثلاثة عناصر، كما استهدفت الفصائل المقاتلة بالصواريخ مواقع قوات النظام في مستودعات خان طومان وقرية الوضيحي بريف حلب الجنوبي.

واستهدفت تلك الفصائل مواقع قوات النظام في مغارة ميرزا على محور أبو جريف في ريف إدلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة. ورصد “المرصد السوري”، قبل قليل، أنه دوت انفجارات في مدينة حلب نتيجة قذائف أطلقتها الفصائل الجهادية على مشروع 3000 شقة وضاحية الأسد بالحمدانية، كما استهدفت الفصائل المقاتلة مباني الضباط على محور حلب الجديدة بصاروخ موجه ودمر معدات مراقبة.

وفي سياق ذلك، استهدفت الفصائل الجهادية بصاروخ مضاد للدروع سيارة عسكرية لقوات النظام على محور قرية حلبان بريف إدلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن. ورصد “المرصد السوري” توقف القصف الجوي منذ ساعات بسبب الأحوال الجوية، حيث ارتفع عدد الغارات التي نفذتها طائرات النظام الحربية منذ الصباح إلى 48، كما ارتفع عدد البراميل المتفجرة التي ألقتها الطائرات المروحية إلى 40. وشنت الطائرات الحربية الروسية 51 غارة منذ صباح اليوم، فيما تركزت الضربات الجوية في ريفي إدلب وحلب.

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد 9 مدنيين بينهم 5 أطفال، وهم: رجل وزوجته وأطفالهما الثلاثة نازحين من قرية الحمرا بريف حماة الشرقي، جراء قصف الطائرات الروسية الذي استهدف منزلا بأرض زراعية في ريف سراقب الشرقي، وطفل وطفلة ومواطنة من عائلة واحدة بقصف جوي روسي على قرية أرنبة بجبل الزاوية، ومواطن استشهد متأثرا بإصابته جراء قصف بري قبل أيام.

ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد من قتلوا منذُ اتفاق “بوتين-أردوغان” الأخير في 31 آب/أغسطس الفائت وحتى اليوم، يرتفع إلى 1811 شخصا، وهم: 457 مدنيا بينهم 135 طفلا و85 مواطنة ممن قتلتهم طائرات النظام و”الضامن” الروسي، بالإضافة لضحايا القصف والاستهدافات البرية، وهم: 193 بينهم 72 طفلا و33 مواطنة في القصف الجوي الروسي على ريفي إدلب وحماة، و21 بينهم 3 مواطنات و7 أطفال استشهدوا في البراميل المتفجرة من قبل الطائرات المروحية، و117 بينهم 21 طفل و19 مواطنة استشهدوا في استهداف طائرات النظام الحربية، كما استشهد 94 شخصًا بينهم 23 مواطنة و28 طفلا في قصف بري نفذته قوات النظام، و32 مدنيا بينهم 7 أطفال و7 مواطنات في قصف الفصائل على مناطق سيطرة قوات النظام بمدينة حلب وريفها وريف حماة، كما قتل في الفترة ذاتها 648 مقاتلا على الأقل جراء ضربات الروس والنظام الجوية والبرية وخلال اشتباكات معها، بينهم 487 من الجهاديين، بالإضافة إلى مقتل 706 عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في استهدافات وقصف وتفجيرات واشتباكات مع المجموعات الجهادية والفصائل.

كذلك، ارتفع أيضاً عدد من قتلوا منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة “خفض التصعيد” في 30 أبريل/نيسان الفائت وحتى اليوم، إلى 5912 شخص، وهم: 1502 مدنيا، بينهم 395 طفل و271 مواطنة ممن قتلتهم طائرات النظام و”الضامن” الروسي، بالإضافة للقصف والاستهدافات البرية، وهم: 419 بينهم 116 طفلا و76 مواطنة و9 من الدفاع المدني و6 من منظومة الإسعاف في القصف الجوي الروسي على ريفي إدلب وحماة، و109 بينهم 22 مواطنة و22 طفلا استشهدوا في البراميل المتفجرة من قبل الطائرات المروحية، و655 بينهم 176 طفلا و109 مواطنات و6 عناصر من فرق الإنقاذ استشهدوا في استهداف طائرات النظام الحربية. كما استشهد 208 شخصا، بينهم 43 مواطنة و48 طفلا في قصف بري نفذته قوات النظام، و111 مدنيا بينهم 33 طفلا و21 مواطنة في قصف الفصائل على السقيلبية وقمحانة والرصيف والعزيزية وكرناز وجورين ومخيم النيرب وأحياء بمدينة حلب وريفها الجنوبي. كما قتل في الفترة ذاتها 2313 مقاتلًا على الأقل جراء ضربات الروس والنظام الجوية والبرية وخلال اشتباكات معها، بينهم 1575 من الجهاديين، بالإضافة إلى مقتل 2097 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في استهدافات وقصف وتفجيرات واشتباكات مع المجموعات الجهادية والفصائل.

ووثَّق “المرصد السوري”، خلال الفترة الممتدة من 15 شباط/فبراير 2019 تاريخ اجتماع “روحاني – أردوغان – بوتين” وحتى اليوم، استشهاد ومصرع ومقتل 6438 شخصًا في مناطق الهدنة الروسية – التركية، وهم: 1785 مدنيا بينهم 476 طفلا و335 مواطنة، قضوا في القصف الجوي الروسي والقصف الصاروخي من قبل قوات النظام والفصائل، ومن ضمن حصيلة المدنيين، و138 بينهم 36 طفلا و25 مواطنة استشهدوا بسقوط قذائف أطلقتها الفصائل على مناطق تخضع لسيطرة قوات النظام، و2399 مقاتلاً قضوا في ظروف مختلفة ضمن المنطقة منزوعة السلاح منذ اتفاق بوتين – أردوغان، من ضمنهم 1607 مقاتلاً من “الجهاديين”، و2254 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

ووثق “المرصد السوري” كذلك، منذ بدء الاتفاق الروسي – التركي، استشهاد ومصرع ومقتل 6672 شخصاً خلال تطبيق اتفاق بوتين – أردوغان، وهم: 1868 بينهم 503 طفلًا و349 مواطنة عدد الشهداء في القصف من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها واستهدافات نارية وقصف من الطائرات الحربية، ومن ضمنهم 139 شخصاً، بينهم 36 طفلا و26 مواطنة استشهدوا وقضوا بسقوط قذائف أطلقتها الفصائل، و2466 مقاتل قضوا وقتلوا في ظروف مختلفة ضمن المنطقة منزوعة السلاح منذ اتفاق بوتين – أردوغان، من ضمنهم 1711 مقاتلاً من الجهاديين، و2338 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.