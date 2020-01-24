الاستخبارات التركية والفصائل الموالية لها تعتقل 12 مواطن من أبناء عفرين وتقتادهم إلى جهة مجهولة

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الفصائل الموالية لتركيا والمخابرات التركية عمدت خلال يوم أمس الخميس إلى تنفيذ حملة مداهمات في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، حيث أقدمت على اعتقال 12 شخص كردي من مدينة عفرين وريفها، بينهم مواطنة وعضو في “المجلس المحلي لعفرين”، وجرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة حتى اللحظة، دون معلومات إلى الآن عن أسباب الاعتقال.

على صعيد متصل وفي إطار الانتهاكات المتواصلة من قبل الفصائل الموالية لأنقرة بحق من تبقى من أهالي عفرين وممتلكاتهم، رصد المرصد السوري استمرار تلك الفصائل بعملية قطع الأشجار في عموم منطقة عفرين كناحية بلبل والشيخ حديد ومعبطلي وراجو وجنديرس، كما أبلغت مصادر المرصد السوري بأن العشرات من الأهالي عمدوا إلى تنفيذ وقفة احتجاجية في ناحية بلبل أمام أحد المقرات العسكرية هناك، للمطالبة بمحاسبة العناصر الذين يقتطعون الأشجار.

وكان المرصد السوري أشار في الـ 18 من الشهر الجاري، إلى أن مسلحين يتبعون لفصيل سليمان شاه الموالي لتركيا، عمدوا إلى اختطاف 5 مواطنين من أبناء قرية “كاخرة” التابعة لناحية “معبطلي” في ريف عفرين شمال غرب حلب، ووفقاً لمعلومات “المرصد السوري” فإن مسلحي الفصيل طالبوا ذوي اثنين من المختطفين بدفع فدية مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحهما، مهددين بقتل الرجلين في حال عدم دفع الفدية المالية خلال فترة زمنية وجيزة.