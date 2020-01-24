استمرار الفلتان الأمني في درعا يرفع تعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال إلى نحو 40 خلال الشهر الجاري

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: تتواصل الفوضى المصحوبة بفلتان أمني متصاعد ضمن عموم محافظة درعا عبر عمليات اغتيال وهجمات وخطف واستهدافات، حيث رصد المرصد السوري حادثة جديدة تمثلت باستهداف مسلحين مجهولين بالأسلحة الرشاشة لحاجز يتبع للمخابرات الجوية ضمن أجهزة النظام الأمنية وذلك ضمن المنطقة الواقعة بين تسيل وعدوان بريف درعا الغربي، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 271، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 179، وهم: 29 مدنيا بينهم 4 مواطنات وطفلين، إضافة إلى 96 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و31 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.