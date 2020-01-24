جولة جديدة من القصف الجوي الروسي على مناطق غرب حلب.. بالتزامن مع استهداف طائرات النظام لاتستراد دمشق – حلب الدولي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان جولة جديدة من القصف الجوي بدأتها طائرات النظام والروس على منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث شنت طائرات روسية غارات على المنصورة والراشدين وكفرحمرة غرب وشمال غرب مدينة حلب، كما ألقت مروحيات النظام براميل متفجرة على أماكن في بلدة خان طومان بريف حلب الجنوبي، فيما استهدفت طائرات النظام الحربية بالرشاشات الثقيلة الاتستراد الدولي بين معرة النعمان وسراقب، بينما قصفت قوات النظام بعد منتصف الليل وصباح اليوم مناطق في معرشورين وتلمنس والغدفة بريف إدلب، ومناطق أخرى في كفرناها والمنصورة وخان العسل والراشدين بريف حلب الغربي